柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，王世堅今（5日）受訪時嚴正表示，如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治，就這麼簡單，等一下中常會會央請黨主席賴清德組專案小組，把這件事情查清楚。對於中常會開會狀況，據發言人吳崢轉述，常會上內部討論都非常完整表達意見，賴清德也做兩點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

對於中常會狀況，吳崢受訪時表示，常會中包含常委、立法部門代表，都有針對近期媒體報導事件充分討論，交流完後，賴清德主席做兩點裁示：第一、當前台灣處於非常關鍵情勢，更需要所有黨公職、從政同志團結，請黨團幹部繼續帶領同仁在立院第一線並肩作戰、務必團結。

第二、針對媒體近期報導狀況，今天常會上大家充分交換意見，針對一些誤會化解釐清，今天已經充分溝通過，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

是否成立調查委員會？吳崢僅回應，對於近期事件，今天在常會上大家已經充分討論。至於有人在常會上錄音？吳崢回應，民進黨是充分落實內部民主政黨，有充分溝通，一些誤解的狀況、訊息落差都已經釐清。

吳崢指出，常會上內部討論都非常完整表達意見，主席最後也再次勉勵大家，當前台灣局勢非常關鍵，黨團同仁務必在黨團幹部領導下團結。常委有非常高比例是黨團立委，對於近期立院動態跟事件，主席作成裁示前，常委們都非常充分意見交流，已經澄清誤會，一些不實訊息就不要繼續擴散。

至於柯建銘是否有被下封口令？吳崢強調，民進黨內部一向是大鳴大放政黨，今天常會上更是如此，所有意見都毫無保留交換，不論是哪些不同意見，都充分了解、溝通完畢，這些紛擾都可以告一段落，立法院新會期馬上展開，很多情勢需要立院黨團同仁全力以赴，未來大家會堅定腳步繼續團結。