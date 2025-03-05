　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

▲▼總統賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，王世堅今（5日）受訪時嚴正表示，如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治，就這麼簡單，等一下中常會會央請黨主席賴清德組專案小組，把這件事情查清楚。對於中常會開會狀況，據發言人吳崢轉述，常會上內部討論都非常完整表達意見，賴清德也做兩點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

對於中常會狀況，吳崢受訪時表示，常會中包含常委、立法部門代表，都有針對近期媒體報導事件充分討論，交流完後，賴清德主席做兩點裁示：第一、當前台灣處於非常關鍵情勢，更需要所有黨公職、從政同志團結，請黨團幹部繼續帶領同仁在立院第一線並肩作戰、務必團結。

第二、針對媒體近期報導狀況，今天常會上大家充分交換意見，針對一些誤會化解釐清，今天已經充分溝通過，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

是否成立調查委員會？吳崢僅回應，對於近期事件，今天在常會上大家已經充分討論。至於有人在常會上錄音？吳崢回應，民進黨是充分落實內部民主政黨，有充分溝通，一些誤解的狀況、訊息落差都已經釐清。

吳崢指出，常會上內部討論都非常完整表達意見，主席最後也再次勉勵大家，當前台灣局勢非常關鍵，黨團同仁務必在黨團幹部領導下團結。常委有非常高比例是黨團立委，對於近期立院動態跟事件，主席作成裁示前，常委們都非常充分意見交流，已經澄清誤會，一些不實訊息就不要繼續擴散。

至於柯建銘是否有被下封口令？吳崢強調，民進黨內部一向是大鳴大放政黨，今天常會上更是如此，所有意見都毫無保留交換，不論是哪些不同意見，都充分了解、溝通完畢，這些紛擾都可以告一段落，立法院新會期馬上展開，很多情勢需要立院黨團同仁全力以赴，未來大家會堅定腳步繼續團結。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3罪名聲押王大陸失敗！交500萬微笑走人　檢研議抗告
快訊／母子躺租屋處　2人明顯死亡
王世堅、柯建銘吵上中常會　賴清德2點裁示
快訊／遭控性侵　黃紹熙發布正式聲明
每周8~10組預約！　「陶朱隱園」賞屋客背景「一類人最多」
從聯詠科技離職「績效獎金沒了」　公司4點回應！他發不自殺聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷團稱等8天沒收到補件通知　中選會：非領銜人無資格收到公函

柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

罷免案「死人連署」問題頻傳　中選會：由各縣市戶政勾稽查對

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

黃國昌率民眾黨拜會台中市長盧秀燕　沒邀蔡壁如原因曝

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

罷12綠委一階全未過「共1365幽靈連署」　綠：沒正當性只能靠造假

黃國昌拜會盧秀燕　連講3次「台中的事就是民眾黨的事」

罷免綠委不力遭黨內質疑　朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

罷團稱等8天沒收到補件通知　中選會：非領銜人無資格收到公函

柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

罷免案「死人連署」問題頻傳　中選會：由各縣市戶政勾稽查對

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

黃國昌率民眾黨拜會台中市長盧秀燕　沒邀蔡壁如原因曝

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

罷12綠委一階全未過「共1365幽靈連署」　綠：沒正當性只能靠造假

黃國昌拜會盧秀燕　連講3次「台中的事就是民眾黨的事」

罷免綠委不力遭黨內質疑　朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

伍佰睽違近3年回來了！　「小巨蛋一口氣唱3場」全採實名制

北農外銷再突破！18噸國產高麗菜明天出口到日本

三月份「超強運四生肖」　運勢起飛　迎來幸福高峰

新劇場版《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁　網：看甦醒的毛利

新毛巾別急著用！下水清洗有技巧　才能發揮最佳吸水性

日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

《消費者報告》指「車廠App收集駕駛數據」　超速、急煞幾次都知道

鴻海挑戰史上最強Q1　前2月營收飆上1.09兆刷同期新高

會員有感好市多「水果變少了？」　內行搖頭：跟傳統市場一樣

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

政治熱門新聞

不忍了！柯建銘開炮王世堅、王定宇　還爆中常會內容遭外流給媒體

立院8委員會召委名單一次看　綠8席、藍7席禮讓白1席

陸人大有13名台灣省代表　陸委會：皆不具台灣人民身分

台積電變「美積電」？　黃暐瀚分析2重點：我不擔心

王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」

不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單」

許智傑預言罷掉10個藍委　拚下會期立法院長換人、讓國家穩定發展

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

柯建銘稱會溝通　王世堅嗆「不必了」：我只跟有格調的人談

王世堅、柯建銘吵上中常會　賴清德兩裁示：別再傳遞錯誤訊息

32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二階罷免

葉元之驚爆羞辱、不當解雇助理！

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

更多熱門

相關新聞

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

民進黨今（5日）召開中常會，邀請中華經濟研究院院長連賢明，以「川普2.0的貿易和產業政策」為題進行專案報告，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德聽取報告後裁示，台灣各界都緊盯川普新政，審慎擬定對策，端出產業及財經方案，按部就班，並且在互惠雙贏的原則下，鞏固台灣在全球高科技產業不可或缺的關鍵地位，對於某些無謂的批評，必須重申：面對變局，台灣沒有分裂的本錢。

台南藍軍狂酸民進黨『護黑』喬參事拿退俸效率100分

台南藍軍狂酸民進黨『護黑』喬參事拿退俸效率100分

柯建銘稱會溝通　王世堅嗆「不必了」：我只跟有格調的人談

柯建銘稱會溝通　王世堅嗆「不必了」：我只跟有格調的人談

王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」

王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」

不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單」

不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單」

關鍵字：

民進黨柯建銘王世堅賴清德立法院

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面