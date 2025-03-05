柯建銘、王世堅中常會「不保留」激烈溝通　賴清德盼2誤會釐清別內耗

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑。王世堅今（5日）受訪時反駁，如果我王世堅叛黨，立刻退出政治，等一下中常會會央請黨主席賴清德組專案小組，把這件事情查清。兩人隨後也出席中常會當面交鋒，據與會者轉述，現場討論氣氛「毫無保留」、針對國防預算與錄音爭議「大鳴大放」，後澄清兩事皆為誤會，賴清德一臉嚴肅聆聽雙方激烈溝通，最後做兩點裁示，要求所有黨公職團結，一些誤會化解釐清，未來相同紛爭內容，就不要再繼續傳遞錯誤訊息。

▼民進黨立委柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘近日多次傳出與自家綠委王定宇、王世堅不合的傳聞。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體，兩人隔空互嗆，也引起關注，今黨中央外就聚集大批媒體守候。

王世堅今中常會前受訪時就激動表示，自己一直希望冷處理，尊重柯總召是長輩，鬧鬧小脾氣就算了，但息事不能寧人，就把話說清楚，等一下中常會會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，如果我王世堅叛黨，如果王世堅錄音，那很簡單，我立刻退出政治，就這麼簡單。

而兩人同為中常委，今在中常會上面對面交鋒，據與會者轉述，在各部門報告完後，幾個常委針對國防預算、偷錄音兩事毫無保留「大鳴大放」，賴清德則一臉嚴肅聽雙方意見，在「激烈溝通」後，賴清德表示，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，而不會希望看到民進黨陷入內耗，所以做出兩點裁示。

賴清德裁示，第一、當前台灣局勢非常關鍵，請所有同志務必團結。請黨團幹部繼續領導黨團同仁在立法院捍衛台灣。第二、今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

會後，王世堅快速搭車離去，對於媒體追問是否與柯建銘當面溝通？他僅回應，發言人會統一說明，謝謝，謝謝。柯建銘則表示，自己已經回答完畢，靜靜不發言，再問都是浪費口舌。柯建銘隨後搭車趕往立法院出席朝野協商。