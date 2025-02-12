每天約30顆蛋！男網紅「1個月內狂吃1000蛋」　身體驚人變化曝光

▲男挑戰每天吃大量雞蛋。（圖／翻攝自YouTube／What I've Learned）

記者李振慧／綜合報導

每天吃多少蛋才算健康一直是許多民眾關心的問題，國外一名男網紅便親身實驗，挑戰在1個月內狂吃1千顆蛋，平均每天吃了30顆蛋，結果讓身體產生驚人變化，影片曝光後爆紅。

在YouTube上擁有230多萬訂閱者的男網紅埃維雷特(Joseph Everett)是一名健身愛好者，之前他曾在網路上發起1個月內要吃掉900顆蛋的挑戰，以驗證健身名人吉隆達(Vince Gironda)所說，「每天吃36顆蛋的增肌效果，和注射類固醇一樣好」的言論是否屬實。

居住在日本的埃維雷特為了挑戰改變飲食習慣，每天吃掉大約30顆蛋，並搭配米飯、牛肉、優格、水果、蜂蜜和蛋白質棒等食物來補充營養，他在實驗開始前特別測量了自己在槓鈴(Barbell)、硬舉、深蹲和臥推推舉等4項運動的表現，與相關體檢檢查以便日後比對。

埃維雷特挑戰1個月後驚訝發現，他增加了約13磅（近6公斤）的肌肉，血液中對人體有害的危險脂肪三酸甘油酯明顯下降，而「好膽固醇」高密度脂蛋白(HDL)增加，壞膽固醇幾乎沒有變化，健身體能方面，他可以比挑戰開始時多舉起44磅（近20公斤）的重量。

▲挑戰後男子身形變壯。（圖／翻攝自YouTube／What I've Learned）

埃維雷特表示，挑戰第20天時他一度身體出現異狀，因為嚴重腹痛和便秘被困在廁所中長達1個小時，後來他發現原因可能與生雞蛋中胰蛋白酶抑制劑 (Trypsin inhibitor)過高有關，煮熟後再吃就不再有腸胃問題。

挑戰結束後埃維雷特表示，他不確定吃雞蛋的效果是否真的和類固醇一樣好，但如果未來他需要增加肌肉的話，會再考慮這種做法。