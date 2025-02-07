她臀推「2個月增30kg」走路爆痛送醫！　結果竟是骨折了

▲施密特因臀推重量過重竟導致疲勞性骨折。（圖／IG／＠growwithkuri）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名私人健身教練在練習「槓鈴臀推」時，卻因練習的重量過重，導致髖部出現疲勞性骨折。更慘的是，她在手術後遭細菌感染，引發化膿性關節炎，差點演變成敗血症。

根據《每日郵報》報導，來自加州的24歲私人健身教練施密特（Kristina Schmidt）時常在IG分享健身時的照片，而她最近嘗試了備受許多教練推崇的「杠鈴臀推」（barbell hip thrust）動作時，卻不慎受傷。

這項訓練的動作是將負重杠鈴放在骨盆上，背部靠在長凳上，然後用髖部將杠鈴向上推起。此運動主要鍛煉臀肌，使下半身更飽滿結實，還能間接鍛煉腿後肌、股四頭肌和小腿肌群。

施密特練習幾次後發現，身材出現明顯變化，所以她開始逐漸增加重量，還將這組動作加入日常訓練清單，還在短短2個月內將負重從110公斤加到140公斤。

施密特說，「我只是想在健身房的朋友們面前耍帥，1月份我還只能推110-120公斤，結果到了3月份就已經增加到140公斤。現在回頭看，這樣的進度太快了，真的太勉強了。」

▲施密特時常分享健身前後的對比照。（圖／IG／＠growwithkuri）



某天她和朋友出門時，突然發現右腿不對勁，甚至痛到走一步都會哭出來的程度，「我每走一步都痛到哭出來，感覺髖部像是要被人硬生生扯下來一樣，真的痛到崩潰，最後朋友只能把我抱進屋裡。」

結果磁振造影檢查發現，她的右髖因為長期承受過重的重量，出現疲勞性骨折（stress fracture），股骨頸與髖關節附近的骨頭，還出現了細微的裂痕。

更慘的是，施密特在進行手術治療後，竟出現細菌感染，進而引發化膿性關節炎，情況甚至一度接近敗血症．讓她不得不再次進行清創手術，並接受為期三個月的抗生素治療。

經歷這場災難後，施密特開始積極提醒大家，不要盲目相信社群媒體上的健身建議，「這種運動被推崇得像是『萬能訓練』，好像只要想要翹臀就應該做這個運動，但事實上，每個人的肌肉組成與天生體質都不同。」

施密特說，「沒有人會討論像壓力性骨折這類的慢性運動傷害。這種傷勢不像普通骨折一樣會立刻察覺，往往要等到疼痛嚴重才發現，但這時候傷害可能已經一發不可收拾。」