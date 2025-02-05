喝含咖啡因能量飲料健身　20歲女突發癲癇送醫「4次心臟驟停」

▲女子健身後突然心臟驟停。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州20歲女子加爾薩(Jazmin Garza)在與男友健身前，喝了一罐含有咖啡因的能量飲料，喝完沒多久突然身體不適，倒在地上並且癲癇發作，多次心臟停止跳動，性命垂危。

女子加爾薩去年11月和男友阿亞拉(Isaac Ayala)一起在健身房鍛鍊，當她完成硬舉訓練後突然感覺頭暈目眩，沒多久整個人就倒在地上、不斷抽搐，男友上前檢查發現她心跳驟停趕緊幫忙CPR，直到醫護人員抵達。

男友在募款網站GoFundMe上表示，醫護人員抵達後立即接手急救，最後使用心臟去顫器才終於讓加爾薩恢復心跳，然而緊急送醫後，加爾薩仍4次心臟驟停，胃和腎臟等多個器官也停止運作，「醫生告訴我們，她需要奇蹟才有可能回到我們身邊」。

所幸加爾薩最後成功活了下來，住院2周後終於出院，她表示，在健身前她曾喝了含有咖啡因的能量飲料，懷疑那可能是導致她癲癇發作的原因，「我通常不太喝含咖啡因的飲料，因為一段時間沒去健身房了，想要好好鍛練一下，所以事前喝了三分之一罐」。

目前已經出院的加爾薩表示，雖然在醫院接受了各種檢查，醫生仍無法找出造成她心臟停止的原因，她的家族也沒有任何心臟疾病病史，由於長期住院導致她失去工作，所以舉辦募款希望大家能夠幫忙。