23歲女優揪2男「陽台3P野戰」拍片墜8樓亡　警公布死前最後情況

▲女子拍攝影片時墜樓身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲OnlyFans女優波莉(Anna Polly)，上月與2名男子在陽台拍攝3P影片時傳出墜樓身亡，消息傳出後令外界震驚，但無法得知事件是意外還是謀殺案，近來警方最新調查結果出爐。

本名為阿爾維斯(Anna Beatriz Pereira Alves)的女子波莉是一名成人內容創作者，上月23日她在里約熱內盧州新伊瓜蘇市(Nova Iguacu)當地飯店與2名未透露姓名的男子拍攝3P影片時，尖叫一聲後突然墜下8樓，陳屍在飯店庭院中。

不幸事件傳出後，波莉家屬透露，她在網路上頻頻受到粉絲或訂閱者的騷擾，承受很大的壓力，所以警方扣留她的手機進行調查，不過最新調查結果出爐，在現場的2名男子卻給予警方不同說法。

警方調查發現，與波莉一起拍攝影片的男子是她的朋友，3人在拍攝影片前曾喝酒和吸食毒品，波莉在爬到陽台欄杆時不小心摔倒，才會墜下8樓，事件應該是一起意外。

警方表示，雖然2名男子坦承3人曾一起吸毒，目前仍在等待化驗報告結果出爐，以查明真相，「這是一起複雜的案件，我們不會排除任何可能性，無論事件是意外還是人為犯案」。