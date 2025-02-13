男健身做臥推　「頸部被槓鈴死死壓住」驚悚影片曝光

▲男健身做臥推，下一秒頸部被槓鈴死死壓住！驚悚影片曝光。（翻自IG）

圖文／鏡週刊

國外網友近日流傳一段影片，一名男子到健身房做臥推，但疑似一個失手，下一秒，槓鈴整個下沉，並死死壓住男子的頸部，導致男子一度喘不過氣昏迷，在鬼門關前走一遭。

據英國《太陽報》報導，這名男子原本在健身房做臥推，身旁有妻子協助，不過後來男子疑似一個失手，導致槓鈴剛好掉在男子的頸部，死死壓住。妻子見狀大叫，並試圖移開槓鈴，無奈槓鈴重達165公斤，妻子的力量難以移開。最後妻子只好用盡力氣，把槓鈴傾斜，隨後男子整個人從器材躺椅上摔到地面，也試圖找到呼吸的空間，終於順利得救，並和妻子擁抱。

男子事後表示，其實自己當下已經陷入昏迷狀態，「我不知道自己在幹嘛了」。他也稱，如果再晚個幾秒，恐怕他就真的不在人世。另外他也表示，他摔地後約2-3秒，開始恢復正常呼吸，意識也恢復。

先前胸腔科醫師蘇一峰就曾提過類似案例，他指出該案的男子，遭到槓鈴壓住頸動脈，造成腦部缺血，進而全身出現抽搐反應。他表示，如果只是壓到10多秒，人體尚能承受，但也有可能讓腦部血流被阻斷，腦部缺氧後發生抽筋（癲癇），該名男子等於是在鬼門關前走一遭，「過程如果超過5分鐘，可能會造成腦部不可恢復的傷害」。



更多鏡週刊報導

中國男看網路自學「吊頸式鍛鍊身體」 慘被健身器材活活吊死

【死亡片】妹子健身在跑步機跌倒 重心不穩撞窗戶！下一秒墜樓慘死

【41J肉聲】驚悚慎入！男酒後點煙火助興「砲口對準自己」 被爆頭炸裂慘死