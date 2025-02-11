91歲婦深夜遭14歲男脫衣「暴打性侵」　發現真相震撼：把他當朋友

▲少年以成人身分受審，對外公開長相。（圖／翻攝自Marion County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州發生一起驚人性侵案，少年史東(Jesse Stone)深夜闖入91歲老婦人家中，趁婦人睡覺時進行性侵，事件發生時雖然他才年僅14歲，但由於罪行重大當局最後決定以成年人身分對他進行起訴，近來判決結果出爐。

馬里昂郡(Marion)檢察官表示，現年15歲的少年史東，2024年6月9日晚間，趁受害者在家熟睡時闖進屋內。受害者表示，當時她看到一個黑影闖進臥室中，男子突然衝到床上用枕頭悶住她的臉，她試圖抵抗，但不斷遭到對方毆打，後來被脫掉衣服性侵。

受害者因為當時室內昏暗，看不清楚凶嫌的臉，警方發現她臉上、身上滿是瘀傷，還有許多血，後來現場比對DNA發現凶嫌是當時年僅14歲的少年史東。

本案近來開庭，史東的祖母告訴法官，史東因為母親在他5歲時離開身邊，對他的心靈造成影響，事件發生前他看了很多色情片內容，其中許多與老年人有關。辯護律師則以事情發生時他還是個孩子、過往沒有任何前科想幫忙脫罪。

檢察官則指出，在事件發生前，受害女子一直對史東非常友善，把對方視為朋友，然而被告卻選擇故意傷害受害者，「他的行為絕對不是一時的恐慌失措，而是故意要傷害人，受害者在這樣的情況中能活下來非常幸運」。

史東因為犯下侵入民宅、性侵等重罪，7日被判處25年刑期，隨後還需面對30年的性犯罪緩刑，並且登記在性犯罪者名冊中，參加情緒管理課程。

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