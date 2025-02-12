公園兒童遊戲場挖出「176枚二戰未爆彈」　每枚4.5kg現場畫面曝

▲兒童遊戲場下方暗藏176枚未爆彈。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國諾森伯蘭郡(Northumberland)當地一處兒童公園地下竟然藏有多枚二戰時期未爆彈。該公園上月施工時意外發現炸彈後立即請來拆彈小組處理，沒想到後續又挖出更多炸彈，目前已發現約176枚，數量十分驚人。

位於諾森伯蘭郡伍勒鎮(Wooler)當地公園Scotts Park，公園內兒童遊戲場1月14日在進行整修工程時，竟然在地底下發現一枚未爆彈，嚇得工人立即暫停工程並且通知當局，後來得知該場地以前曾是軍事練習場。

拆彈人員前往現場後，找到65枚帶有煙霧彈的練習用炸彈，令人震驚的是，這些炸彈其引信和內容物都完好無缺，因此仍具有危險性，每枚約10磅（約4.5公斤）重，小心翼翼帶到安全區域保管後，沒想到隔天又在現場找到90枚練習炸彈。

誇張事件讓工人表示，「沒想到孩子們竟然是在炸彈區域玩耍，真是令人不敢相信，這的確是一個很有挑戰性的情況」。

當局表示，截至目前已成功發現176枚炸彈，這些炸彈都是二戰時期製作的炸彈，不排除未來還有可能發現更多炸彈，直到徹底清除該場地中所有炸彈，兒童遊樂園才有可能重新開放。