彩券沒刮乾淨以為沒中獎　男扔掉前隨手一掃「發現中1億元」

▲男差點把中獎彩券扔掉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根一名男子買了幾張刮刮樂後以為沒中獎,便把彩券丟在一旁準備丟進垃圾桶中,後來他路過商店時,決定再用機器掃描一下做最後確認,意外發現一張沒刮乾淨的彩券中400萬美元大獎(約台幣1億多元)。

居住在馬科姆郡(Macomb)的一名43歲男子,近來發現自己在沃倫市(Warren)當地商店the 9 Mile Stop & Go,所買的刮刮樂Magnificent Millions中了400萬美元大獎。

