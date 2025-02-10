彩券沒刮乾淨以為沒中獎　男扔掉前隨手一掃「發現中1億元」

▲男差點把中獎彩券扔掉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根一名男子買了幾張刮刮樂後以為沒中獎，便把彩券丟在一旁準備丟進垃圾桶中，後來他路過商店時，決定再用機器掃描一下做最後確認，意外發現一張沒刮乾淨的彩券中400萬美元大獎（約台幣1億多元）。

居住在馬科姆郡(Macomb)的一名43歲男子，近來發現自己在沃倫市(Warren)當地商店the 9 Mile Stop & Go，所買的刮刮樂Magnificent Millions中了400萬美元大獎。

What a Macomb County man thought was a non-winning Magnificent Millions instant game ticket turned out to be worth a life-changing $4 million prize! https://t.co/YSMhpkypsF pic.twitter.com/YuBtZpAcjj — Michigan Lottery (@MILottery) February 6, 2025

這名幸運男子告訴樂透官員，他刮開彩券後以為自己沒中獎，便把彩券扔到一旁，沒想到自己差點扔掉的彩券竟然中大獎，「當我刮開彩券的時候，常常會漏掉一些地方，當時我刮完所有彩券以為沒中獎，就隨便丟」。

男子後來開車路過買彩券的商店時，決定再次給機器檢查一下，沒想到竟然中獎，把他嚇了一跳，回頭仔細檢查才發現，刮刮樂上有一處漏掉沒有刮到。男子最後選擇一次性領取270萬美元（約台幣8千多萬元）獎金，而不是分期領取全額，計畫把錢存進帳戶。