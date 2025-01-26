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因應春節人潮　北港警設機動派出所全方位服務

▲北港警分局規劃在熱門走春景點北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」，設置於中山路振興戲院門口為遊客提供即時服務。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲北港警分局規劃在熱門走春景點北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」，設置於中山路振興戲院門口為遊客提供即時服務。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

農曆新年期間，各地風景名勝區「人滿為患」，知名廟宇也是重要觀光景點北港朝天宮及週邊北港老街活動一波波，估計春節期間，民眾攜家帶眷湧入人潮就有近百萬。北港警分局除將加強交通疏導管制及防制交通事故，也規劃設置機動派出所，就近且即時為民服務。

北港警分局指出，自20日晚間10時起，執行為期15天的「114年加強重要節日安全維護工作」。今年除加強交通要道、金融機構等處所巡邏勤務外，從1月28日到2月2日，也規劃在熱門走春景點北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」，設置於中山路振興戲院門口為遊客提供即時服務，配合預防犯罪宣導團向民眾實施防竊、防搶、防詐騙的宣導工作。

北港分局長張澤銘表示，春節期間也是詐騙及竊盜猖獗的時段，警方加強預防性巡邏勤務及查緝不法案件，積極宣導提升民眾對於反詐騙防竊觀念，必然能夠減少犯罪率，讓鄉親在加強重要節日安全維護工作期間，有更安心及安全的生活環境。

▲北港警分局規劃在熱門走春景點北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」，設置於中山路振興戲院門口為遊客提供即時服務。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲北港警分局規劃在熱門走春景點北港朝天宮、形象商圈啟動「機動派出所」，設置於中山路振興戲院門口為遊客提供即時服務。（圖／記者王悉宇翻攝）

 
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