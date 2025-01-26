國道3起車禍「最長回堵6公里」　高公局估午後有6壅塞路段

▲國1北向348.5公里處發生5輛小客車追撞事故，造成後方車輛回堵6公里。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今天（26）日是春節連續假期第2日，根據高公局截至上午11時統計，國道全線交通量為29.8百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量範圍內。下午有6處重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等，提醒駕駛避開壅塞路段及時段。

上午國道發生3起事故，造成後方車流回堵，目前均已排除。高公局指出，今日上午9時29分於國1北向364.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用最外車道，於上午9時45分排除，造成後方車流回堵1公里；10時40分於國1北向348.5公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時15分排除，造成後方車流回堵6公里，11時3分於國1北向198.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時20分排除，造成後方車流回堵2公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局預估，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，民眾開車進出高速公路時，不要使用輔助駕駛系統，因輔助駕駛系統可能無法正確辨識出入口匝道，須全程手握方向盤並注意車前狀況、保持安全距離。





▲今日北部國道路況預報圖。（圖／高公局）

▲今日中部國道路況預報圖。（圖／高公局）

▲今日南部國道路況預報圖。（圖／高公局）