狂吸530萬遊客　西螺福興宮除夕美金紅包加碼9999枚

記者王悉宇／雲林報導

濁水溪兩岸規模最盛大、最浪漫的西螺媽祖迎春燈會昨日已於西螺福興宮廟口正式啟燈，點亮西螺的夜空，也為每一個許下新年新希望的人們照亮前程。今（25）日召開記者會公布，農曆春節期間推出一系列開運小物，除了除夕美金紅包加碼至9999枚，更與臺灣吧聯名「蛇米攏好運」紅包和「金芒燈籠」。

▲西螺福興宮今日召開記者會公布，農曆春節期間推出一系列開運小物。（圖／記者王悉宇翻攝）

與臺灣吧聯名設計的「蛇米攏好運穗穗平安紅包」，大年初一至初四每日限量800份，只要來福興宮走春即有機會獲得；蛇年造型的「金芒燈籠」，以全新設計的可愛角色亮相，只要在元宵節當天憑2張統一發票即可兌換一盞燈籠，同時將圓形環取代傳統提把，讓金芒與太平媽陪伴大家一整年充滿光彩。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，去年除夕夜福興宮湧入25萬人次的參拜人潮，今年觀光人次逾530萬，納入交通部觀光署主要觀光遊憩據點，加碼提供至9999個美金紅包，誠摯邀請各地信徒來西螺走春，拜媽祖、守歲、領紅包，感受信仰魅力與濃厚的人情味。

▲西螺福興宮今日召開記者會公布，農曆春節期間推出一系列開運小物，除了除夕美金紅包加碼至9999枚，更與臺灣吧聯名「蛇米攏好運」紅包和「金芒燈籠」。（圖／記者王悉宇翻攝）