▲「想領紅包」的紙板讓阿滴露齒笑。（圖／翻攝自Facebook／阿滴）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber阿滴已經不只一次在街上舉牌，他曾經調侃妹妹滴妹「一直不給我飲料店股份」，也曾和男星王陽明合體舉牌。隨著春節到來，許多人最怕的就是被親戚問到不知該如何回答的問題，而阿滴也在年貨大街舉牌表示，「過年不要問東問西！」貼文引起共鳴。

阿滴在臉書粉專上發文表示，「沒蛇麼事，只是過年想當巨嬰。」並附上4張圖片。從他貼出的照片可見，他再度上街舉牌，而這次地點就選在人潮眾多的台北年貨大街。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿滴在紙板上寫道，「媽媽請還我紅包錢」、「問就是不婚不生」、「剛滿428個月的寶寶想領紅包」、「過年不要問東問西」。簡單幾句話，卻道出不少人的心聲，掀起網友共鳴，吸引超過2.4萬人按讚。

許多網友看到後，也紛紛留言表示，「主打一個我就是要當媽寶怎樣」、「勇敢寶寶獎得主」、「最喜歡右上那張」、「對～不要問東問西」、「35歲的寶寶還是要領紅包的吧」、「巨嬰在此報到」、「有對象嗎？什麼時候結婚？什麼時候要生小孩？現在做什麼？一個月賺多少」。

還有網友回應，「字很美（完全偏題）」、「寫字很漂亮，給過」、「阿滴現在走搞笑路線嗎」、「我想看英文版本」、「有沒有附帶英文對照翻譯，我想學英文」、「有一張為什麼笑得特別開心」。

【更多新聞】

►春節「四大天王」要回來了！網歪樓：現在才知道它們的名字

►被同事問「年終獎金領多少」要怎麼答？過來人有解：一律快速回

►送貨時飲料倒一地！一群人「蹲地幫收拾」超暖心 全家店長要請客