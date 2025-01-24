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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批總預算被賴政府「情緒勒索」　朱立倫：那不是跟碰瓷一樣？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院21日三讀通過今年度中央政府總預算案，總計刪除2705億，凍結逾2600億，但近日卻出現總統府春節禮金發不出來、行政院記者會不提供手語翻譯等事件。國民黨主席朱立倫今（24日）批，民進黨說謊欺騙人民，情緒勒索，做很多奇怪的動作，不是跟「碰瓷」一樣嗎？太離譜了。

朱立倫指出，這次最後通過的總預算是創下歷史的新高，2兆9200多億，比去年的2兆8,500億還多了700多億。相信民眾都可以感受到，一個將近3兆的總預算，對於國家來講是該做的事情、該有的資源、該動用的民脂民膏都充足了。

朱立倫說明，在野黨把一些可能發生弊端、浪費的，稍微做了一些調整，對於國家的整體規模，等於100塊錢還有將近97塊錢可以用，「我相信絕對不會影響國家的預算」，而且是創下歷史新高，相信對民眾來講，這才是事實。

朱立倫認為，他非常遺憾，這個過程中民進黨用政治操作，不斷的製造很多的錯誤的訊息，甚至存心說謊，要欺騙人民，甚至用情緒勒索的方式，做了很多很奇怪的動作，那不是跟碰瓷一樣嗎？碰瓷就是假的嘛！太離譜了！呼籲總統賴清德、院長卓榮泰，以及每位部會首長，好好的把通過的預算趕快的來做一些福國利民的事情。

至於有一部分立法院暫時凍結的部分，朱立倫說明，立法院希望有專案報告的，趕快去就他的過程做一些說明，就會解凍，就是全面來執行，這才是國家之福，創下歷史新高的預算好好的執行，這才是民眾的期待。


 

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