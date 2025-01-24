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痛批「賴清德隨時要對幹」　郭正亮曝最大困境：怎會奢望預算不被刪

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算三讀完成，減列2075億創史上新高，總統賴清德表示此舉「讓國家成為一台無油可動的車」。對此，前立委郭正亮23日表示，賴清德到現在都不了解自己處境，不承認是立院少數、40%當選，請看陳水扁是少數時，做了多少努力？賴清德有做這種動作嗎？處境跟陳水扁一樣，但卻自以為跟蔡英文一樣，這才是困境的來源，沒有任何努力，一天到晚青鳥上街，隨時要跟別人對幹，憲法法庭對幹、罷免也對幹，怎麼會奢望別人不刪預算？

郭正亮於節目《新聞大白話》表示，就過去預算成長，通常一年成長3到5%，但今年編預算就增加了將近10%，共3兆1325萬，從歷年數據看，可以看到賴政府編的成長率就是比前面的高，刪掉後還有2兆9000多億，比2024蔡英文的預算多，到底在叫什麼。

郭正亮表示，自己當立委十年，凍結的預算，每一個部會都非常在意，一定會跟委員會召委溝通，是不是能專案報告來解凍預算，自己從沒碰過預算沒有解凍的，所以請行政院拿資料出來，曾經哪個部會，因為預算被凍結，始終沒辦法解凍而導致無法運作，至少他待過的部會從沒有見過這樣。

郭正亮說，賴清德更離譜，把總預算的法定預算扣掉，只算政府可以用的部分，哪有人這樣算的，法定預算就有人事費等，基本上就已經可以運作了，還有卓榮泰演戲演最過頭的，明明知道通過的預算比蔡英文時代還多，竟然說國家要亡了、政府要崩潰了，講這種話不覺得很羞恥嗎？到底在說什麼？

郭正亮批評，卓榮泰如果擔心位子不保，那就辭職，現在作戲給賴清德看，自己認為賴現在非常不高興，主要原因是國務機要費被刪1000萬、凍結2000萬，這彰顯朝野關係之惡劣，陳水扁任內也被刪過，可是賴清德到現在都還不了解自己的處境，還把自己的處境類比蔡英文，蔡英文8年預算都是刪1.5%以下，因為人家一黨過半。

郭正亮直言，賴清德到現在還不承認自己是立法院的少數、40%當選，馬英九、蔡英文任內預算都沒有被刪，因為立法院都過半，所以賴清德請去類比陳水扁，陳水扁的預算平均被刪2到3%，就是因為沒過半，要不要去看一下陳水扁做了多少努力？陳用了多少無黨籍的入閣、拜訪立法院長、國民黨團、黨主席，賴清德有做這種動作嗎？要不要檢討自己，賴清德的處境跟陳水扁是一樣的，但卻自以為跟蔡英文一樣，這才是困境的來源。

最後，郭正亮強調，賴清德最大的困境客觀存在，就是席次不夠，可是偏偏想享有蔡英文的待遇，當然賴清德會一直暴怒、一直失望，就跟柯建銘一樣，現在賴清德沒有授權任何籌碼給柯談判，導致柯越做越辛苦，而且賴清德面對困境有做任何努力嗎？沒有任何努力，一天到晚青鳥要上街了，隨時要跟別人對幹，憲法法庭對幹、罷免也對幹，怎麼會奢望別人不刪預算？

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