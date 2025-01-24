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海基會預算遭砍　羅文嘉：台商子女夏令營恐被迫調整

▲▼海基會預算遭砍　羅文嘉：台商子女夏令營恐被迫調整。（圖／翻攝海基會）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會預算遭到刪減，台商子女夏令營面臨停辦。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，海基會將持續努力，希望明年仍能正常舉辦，「預算雖然刪減，但服務的心永遠不減、永遠存在。」

海基會23日舉辦「大陸臺商子女學校教職員春節感恩餐會」，羅文嘉特別向東莞臺商子弟學校、華東臺商子女學校及上海臺商子女學校等3校教職員，表達誠摯感謝與肯定。

羅文嘉說，他要代表總統及政府，感謝在場遠渡他鄉的教職員們，為臺灣下一代提供最優質的教育品質與服務，海基會也會提供最大的支持與鼓勵，「在疫情3年期間，有賴各位校長、董事長及幹部的協助，讓各校可以順利完成大學學測考試，沒有任何疏漏達成任務。」

羅文嘉指出，過去海基會舉辦臺商子女營隊活動深受臺校師生好評，所以他在去年6月到任後，就積極向行政院爭取預算，希望增加營隊規模，也獲得行政院的支持，「今年寒假除了舉辦國小學生冬令營外，還增加國高中生的探索營。」

▲▼海基會預算遭砍　羅文嘉：台商子女夏令營恐被迫調整。（圖／翻攝海基會）

羅文嘉特別提到，由於立法院刪減預算的緣故，今年夏令營有可能被迫做調整，但海基會會持續努力，希望明年仍能正常舉辦。

羅文嘉也感嘆，他去參加冬令營開幕時看到孩子的笑容，相信當時只要有立委在現場，看到這些孩子的笑容與父母的期待，感受到教育對孩子的重要，這筆預算應該不會刪。

羅文嘉強調，這些孩子平常遠在臺灣之外，沒有這些資源機會，比其他人更需要認識臺灣、了解臺灣，而海基會的營隊就是最好的管道，希望這個好活動不要因此就消失。

羅文嘉還說，他希望各位老師們，可以將服務孩子的相關經驗，回饋給海基會、陸委會或教育部，若有需要與各部會協調之處，海基會也會站在第一線來協助，「預算雖然刪減，但服務的心永遠不減、永遠存在。」

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