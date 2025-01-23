監察院業務費遭大砍　政治獻金、財產申報將倒退回「人工紙本」作業

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院院會三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白立委聯手大幅刪減96%。監察院今（23日）列舉數10項因預算遭刪後產生的立即影響，包含：約用人員、駐點工程師一夕失業，志工執勤得補助交通、誤餐費用無法補助，政治獻金與財產申報等多個系統平台維護問題，全數皆倒退到紙本申報及查詢，要回復成「人工作業」。

監察院指出，檢視114年度預算審查結果及因應作法，不合理的預算刪減，直接導致具體的嚴重影響如下：人員部分：首先是本院約用人員、駐點工程師可能面臨一夕失業的狀況，前開人員長期勤懇處理監察院庶務及資訊工作，因預算遭刪，可能面臨失業窘境。

監察院表示，處理人民陳情、陽光四法，且是百年國定古蹟開放參觀，在公務人力縮緊下，前開業務藉由熱心志工奉獻，於第一線協助陳情受理、服務台與陽光四法諮詢及古蹟導覽事務，依志願服務法規定，志工執勤得補助交通、誤餐費用，皆因此次預算遭刪，而無法補助志工交通誤餐費，除影響業務進行外，亦抹煞志工熱誠奉獻意願。

監院指出，依據公務人員安全及衛生防護辦法規定，各機關對於公務人員得實施一般健康檢查，往年全國各機關皆有公務人員健康檢查費用，補助監察院員工健檢以維持健康身體，本次預算遭刪，無補助費用可提供，影響員工健康甚鉅。

在業務運作方面，監察院表示，陽光四法系統維護停擺，申報、查詢將回復人工作業，部分立法委員表示財產申報業務一塊錢都未被刪除，監察院財產申報業務不受影響，實際上監察院業務費遭大幅刪減，系統維護近乎停擺，有關陽光四法的平台系統，如政治獻金不得捐贈者資料整合平台、政治獻金會計報告書公開查閱平台、公職人員財產申報查核平台、公職人員財產管理系統及公職人員利益衝突迴避資料通報暨案件管理等系統之資安、維護、因應法令修改需要之擴充作業等案，皆難以為繼。

監院說明，目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，多數可採線上作業便利完成，系統維護停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員(含立法委員)申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，監察院無法提供介接資料服務；另也因為政治獻金會計報告書線上申報、線上查詢系統停擺，申報人無法得知誰為不得捐贈者等相關資訊，全數皆倒退到紙本申報及查詢，對申報者影響甚鉅，又民眾無法進行線上查閱，更影響民眾知的權利。

另外，國內公差旅費、公務車油料費、車資等均遭刪除，監院表示，將影響監察職權業務執行，亦無法至各地方受理陳情，依據憲法、憲法增修條文、監察法、監察法施行細則、監察院辦理調查案件注意事項及監察院巡迴監察辦法等規定，監察院行使調查權，得因案情需要，進行履勘與案情有關係之處所，另亦須於每年度完成中央及地方巡察業務，實地瞭解政府施政作為、地方民情並受理民眾陳情。

監院指出，以上職權行使皆須交通往返，方可完成，今因公差旅費、公務車油料費、車資遭刪，相關業務幾乎無法進行，且地方巡察時，可受理當地民眾陳情，於偏遠地區民眾無須交通往返或對線上作業不熟悉之民眾，可當面與監察委員陳情，以維民眾陳情權益。受預算全面刪除，上述各項業務礙難進行。

監院強調，國際事務費用遭刪，長期爭取之國際交流成果付諸流水，議事業務刪除國際監察事務活動，其中包含監察院經多方努力積極爭取下，將於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會(APOR年會)」，監察院自1994年以來，以中華民國監察院名義加入國際監察組織(IOI)，會籍隸屬澳紐及太平洋地區(APOR)，此為監察院長期耕耘並經多年爭取方獲得之主辦權，該預算之刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務，並影響我國國際聲譽。

監院補充，也致使我國無法參與經多年爭取方於今年成為正式會員的伊比利美洲監察使聯盟年會(FIO)及近年積極參與之亞太地區國家人權機構論壇(APF)，諸國國際交流的中斷，將對我國國際聲譽造成無法彌補的後果。

而國家人權業務預算遭大幅刪減，監院強調，已嚴重干預國家人權機構財政獨立性及職權穩定性原則，明顯違反巴黎原則有關國家人權機構組成與獨立性保障範疇，無法撰提兩公約、CRPD、CEDAW國家報告獨立評估意見，也無法徵詢專家學者意見，對於不利處境之群體更無法實地調查履勘，法定人權業務停擺，嚴重傷害人權運作，更使國際疑慮台灣發展人權之意志。