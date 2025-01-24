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總預算年年審今年為何傷筋動骨？　在野大砍2076億一細節卡住部會

▲▼總預算歷年變化。（圖／翻攝民進黨中央臉書）

▲總預算歷年變化。（圖／翻攝民進黨中央臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前三讀通過114年中央政府總預算案，歲出2兆9248億元，刪除6.64%、約2076億元。比較馬、蔡政府預算刪減金額約在1%上下左右，此次創下史上新高。此外，這次總預算統刪項目未協商又規定不能流用，自然波及其他許多部會業務，這些影響的是一般事務官，而非在野黨最介意的「酬庸」跟「肥貓」。再者過去16年，不論馬政府、蔡政府，幾乎採用統刪金額方式，朝野協商訂出「天花板」，再決定刪除科目，由各部會自行調節，彈性自然較大。

114年度預算在通案部分，藍白兩黨聯手表決通過共同提案，統刪各部會包括大陸地區旅費、國外旅費及出國訓練費、國內旅費、水電費、特別費等在內的水電費統刪10%、特別費統刪60%。其中，行政院及所屬、大陸委員會、原住民族委員會、內政部、農業部、數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、銓敘部、監察院、勞動部特別費全數刪除，「均不得流用。」軍事裝備及設施統刪3%；媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%，且要求總刪減數未達939億7,500萬元（約3%）另予補足，光是通案部分，刪減金額已超越歷年總預算案規模。

至於各部會個別提案部分，經濟部編列撥補台電1,000億2萬元預算遭全數刪除，是「重災區」，另外，數發部預算減列2億元、監察院業務費削96%、總統府業務費凍結73%、黨產會預算砍90%、陸委會業務費從原刪至1元，改為刪30%凍結20%、公視預算減列2,300萬元、文化部黑潮計畫共減列4,000萬元。依各立委黨團提案刪減1,068億元，加上「通刪」939億元，合計2075億元，其中僅約67億元是在立法院各委員會中刪減，大部分委員會決議都在院會中遭到推翻。

對於在野黨質疑總預算編列金額增加狀況，民進黨指出，這是因為台灣的經濟持續成長，稅收增加後，政府也就可以為人民做更多事情。同時，經濟規模增加，所需要的服務，當然也會增加。調出歷年中央政府歲入和歲出佔GDP的比率，可以清楚看見，橫跨馬政府、蔡政府、賴政府三個時期，數字大多在11%上下，並沒有明顯的差異。賴清德總統與執政團隊編列的預算，相較於過去，是很合理的。

▲▼總預算歷年變化。（圖／翻攝民進黨中央臉書）

民進黨說明，稍微不同的地方，反而是在於，馬政府任內「歲出都大於歲入」，每年都要多舉債。從蔡政府到賴政府，則大多可以收支平衡，甚至是多還債，確實遵守了財政紀律，但很遺憾的，當行政部門依法編列出和往年差不多比例的預算時，在野黨在立法院強行刪除的預算卻超過2,000億元，刪減金額不但創下歷史新高，更是往年平均的6倍以上。在野黨不考慮經濟表現、不考慮國人需求，在不仔細溝通協調的情況下，大筆一揮就砍了能讓國家進步的經費，真的合理嗎？

調出過去主計總處的資料，若與往年總預算案狀況做比較，蔡政府完全執政8年，歲入每年增長5%至13%，預算刪除部分，幾乎都是刪除大陸地區旅費、委辦費等等，要通案統刪273至300億元，比例大約落在1%多，並沒有硬性指定哪部會要刪多少，而是讓各部會自行調節。

馬政府同樣完全執政8年，以103年預算為例，歲入1兆7,069億元，較前一年減少264億元，約減1.5%。總預算則砍245億元，約減1.3%，主要是文康活動費、大陸地區旅費、國內外旅費、委辦費、一般事務費、軍事裝備設施等養護費、設備及投資、對國內團體之捐助、對地方政府之補助等通案項目182億元為大宗。

即便是朝小野大時期，以扁政府民國95年預算為例，減列364億元，約2.3%，主要是國防部三項重大軍購等經費112億元、文建會新聞局業務經費減列10億等大項，但涉及部會業務運作等經費，僅設定統刪金額，並沒有不得流用，讓部會自行調節。

在統刪提案引起極大爭議後，預算審查期間在野黨也急轉彎，讓部分部會如體育署大陸地區旅費就獲准以其他項目替代，可自行調整支出科目，但大多數部會並未倖免於難，此次很多在野黨所謂「小錢」刪了就是沒了，不能挖東牆補西牆。

統刪項目又規定不能流用，自然波及其他許多業務使用，這些影響的是一般事務官，而非在野黨最介意的「酬庸」跟「肥貓」。過去16年，不論是馬政府、蔡政府，幾乎都採用統刪金額方式，朝野協商時就訂出「天花板」再決定刪除科目，再讓部會自行調節，若可以挪用，彈性自然較大。

除刪減案外，此次預算凍結數額也相當龐大，下個立法院會期幾乎確定是「解凍會期」，被解凍案塞滿，甚至有史無前例的「院會」報告始得解凍，相關規範包含是否請部會報告、如何決議等都沒有前例，外界也憂心，針對預算解凍設下高門檻的條件下，已近乎等同刪除。

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