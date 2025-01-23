多元文化齊分享　移民署雲林服務站新住民嘉年華登場

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣政府及新住民家庭服務中心，舉辦「蛇麼都有！異國新年闖關趣」新春嘉年華。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣政府及新住民家庭服務中心，舉辦「蛇麼都有！異國新年闖關趣」新春嘉年華，邀請來自日本、越南、印尼、馬來西亞、大陸的 5 位多元文化講師大集合，分享來自世界各國的新年習俗，吸引社區民眾及育有幼兒之新住民家庭熱烈參與，共度親子歡樂時光。

此次活動共設計7個異國新年的體驗關卡，每個關卡都富有新意，「聽故事慶新年」透過繪本及偶劇形式，將豐富的故事情節與新年的美好祝福傳遞給孩子們；「紅包袋 DIY-拓印藝術」介紹華人的新年文化及拓印技術的起源，讓家庭一起動手製作專屬的紅包袋；「說好話，求好運」介紹越南的新年文化，學習越南語的吉祥話，還可以穿著越南國服打卡等等。

雲林縣服務站主任黃仲傑表示，農曆春節前後民間資金充裕，提醒慎防詐騙集團藉由捏造不實投資機會，誘使民眾受騙上當，切記不要輕信來路不明的投資訊息，牢記「五不」妙計，也就是不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，提高自身警覺，避免掉入詐騙陷阱。

另外，為鼓勵新住民取得專業技能，增加就業競爭力，移民署辦理新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫，凡參加近3年勞動部技術士技能檢定測驗及格，且持有勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別的中華民國技術士證者，皆可申請新住民證照獎勵金，鼓勵新住民秉持學習的熱情，追尋自己的夢想，為國家發展注入新的動力。

▲移民署南區事務大隊雲林縣服務站攜手雲林縣政府及新住民家庭服務中心，舉辦「蛇麼都有！異國新年闖關趣」新春嘉年華。（圖／記者王悉宇翻攝）