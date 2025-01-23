摩斯春節+開工優惠一次看！抹茶紅豆米派免費吃、咖啡買1送1

▲摩斯漢堡春節+開工優惠一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」新春限定優惠來了，不僅有買指定套餐組合送抹茶紅豆米派、限量蛇年紅包袋，開工日更祭出咖啡買1送1、第2杯10元。

▲▼蛇年紅包袋、1元小卡只送不賣。

摩斯漢堡即日起祭出3大新春優惠，凡於門市消費新春限定雙人分享餐、全家歡聚餐或購買「干貝XO海老珍珠堡」、「極上和牛堡」任一新品搭配套餐組合，即送限量蛇年紅包袋1組，數量有限、送完為止；1月28日除夕當天下午2點過後凡在門市購買上述品項（2款漢堡須搭配黃金地瓜薯條套餐組合），加碼送抹茶紅豆米派。

1月29日至1月31日還有門市消費不限金額可獲得「蛇年限定1元復始」小卡，每店限量100份，送完為止。

▲摩斯同步推出3大開工優惠。（圖／業者提供）

摩斯同步推出3大開工優惠，2月3日、2月8日（開工日及補班日）限定2天可享「大杯摩斯咖啡買1送1」；2月4日至2月7日以及2月9日至2月11日推「大杯摩斯咖啡第2杯10元」優惠；2月3日至2月11日期間還有「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶特價85元」。

▲BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」。（圖／業者提供）

此外，BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，內含超人氣「星星炸雞XL COMBO」、「星星炸薯條」、「星星雞皮」、「辣炒年糕」及「4杯飲品（限50元）」，特價1099元，較原價打出88折優惠，並使用「盆菜」的創意擺盤方式呈現，把韓式年菜結合台灣農曆新年文化，1月27日起至2月16日限時開賣。

BHC炸雞是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。最有人氣的炸雞口味為「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，鹹香滋味超級涮嘴，還能搭配起司優格醬沾著吃。