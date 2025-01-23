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Global Mall新春多元回饋創新高！卡有利最高回饋8%　福袋加碼抽地中海米其林美食旅

Global Mall新春多元回饋創新高（圖／環球購物中心提供）

▲新春必看，Global Mall祭卡有利最高回饋8%、饗樂福袋加碼抽地中海米其林美食旅。

圖、文／環球購物中心提供

農曆春節即將到來，Global Mall今年春節檔期《福蛇迎春》即日起至2月12日祭出新春開運大禮包，包括春節卡有利最高8%回饋，還有刷聯名卡當月累計滿3,000元回饋3%刷卡金等，提供消費者大享旅遊、購物樂趣。同時為提供會員尊榮貼心服務，今年起推出全新會員分級制度，也於春節期間加碼推多波段限定好康。

而春節必備應景福袋，今年首度祭出「福蛇迎春饗樂福袋」、「IP萌趣福袋」雙主題福袋，全台八店共計推出2,200個，總價值超過800萬元，「福蛇迎春饗樂福袋」推多重抽獎好康，有機會獲得按摩椅、電動機車、iPhone16及輕奢時尚包款等，另還可加碼抽「環遊世界美食之旅」，最大獎為地中海米其林美食之旅；「IP萌趣福袋」則集結蠟筆小新、櫻桃小丸子及美少女戰士3大IP角色、共計4款時尚生活組合。

多元滿額贈大省荷包 春節卡有利最高享8%回饋、滿3,000元回饋3%刷卡金
Global Mall首度推出「春節卡有利最高8%回饋」，即日起至2月2日於新北中和、桃園A8、A19及屏東市或環球Online指定品牌刷國泰世華銀行、台新銀行、台北富邦銀行、星展銀行、聯邦銀行、合作金庫銀行之實體信用卡，單店、單卡活動期間累計消費滿10,000元享5%回饋、滿20,000元享6%回饋，使用Global Mall聯名卡消費滿10,000元享6%回饋、滿20,000元可享7%回饋，另於指定實體分店持GMpay綁定Global Mall聯名卡消費再加碼1%，共計最高可享8%回饋。

同時，因應年節期間各式需求再推多元回饋， 1月23日至1月27日，全台八店加碼推刷Global Mall聯名卡當日單店消費滿888元送100元電子商品禮券；即日起刷Global Mall聯名卡當月累計消費滿3,000元回饋3%刷卡金。

Global Mall新春多元回饋創新高（圖／環球購物中心提供）

▲會員分級制度上線，春節推多波段限定好康。

會員分級制度上線 力推會員限定福氣刮刮卡、扣點換星級住宿券 加碼扣點兌史努比蛇年限定好禮
Global Mall推出全新「會員分級制度」，首度規劃三個不同級別之一星、二星及三星會員，只要成為Global Mall APP會員即可獲得「一星」資格，加入新會員立即贈100點、生日禮100元電子商品禮券、消費可享扣10點折抵3元(單筆折抵上限為消費金額30%)；「二星會員」為累積消費滿10,000元即可升等，除了一星會員之權益之外，可享升等禮300點、三節禮(春節/端午/中秋節)每次100點；「三星會員」則為累積消費滿50,000元即可升等，可享升等禮500點、環球健身中心體驗券、環球Online100元折價券以及三節禮每次500點等。Global Mall「會員分級制」將依據會籍期間消費金額進行統計，並於次季(1/1、4/1、7/1、10/1)的1號自動升級。

歡慶會員享升級尊榮服務，推出限定好康，即日起至1月27日二、三星會員消費滿1,000元可兌換福氣刮刮卡，張張有獎，二星會員有機會刮中點數200點、阿里山小火車日出2日遊、海風號乘車套票等，三星會員則有機會刮中點數300點、瑞穗天合飯店住宿券、蘭城晶英飯店住宿券。另1月29日至2月3日二、三星會員可享波段扣點活動，扣1000~3000點可兌換星級飯店住宿券，包括承億集團聯合住宿套票、翡翠灣溫泉飯店、花蓮理想大地住宿券等。

此外，Global Mall更推出全台獨家「史努比蛇年限定點數兌禮」，會員可於全台八店或環球Online兌換，1月25日至2月2日扣200點可兌「歐拉夫按摩搥」、1月23日至29日扣400點可兌「史努比圍巾掛袋」、1月30日至2月2日扣400點可兌「歐拉夫餅乾掛袋」。

Global Mall新春多元回饋創新高（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall推「史努比蛇年限定點數兌禮」，會員可扣點兌按摩搥、圍巾掛袋。

走春必備福袋 加碼抽地中海米其林美食之旅、韓國黑白大廚之旅
新春必買的福袋，Global Mall今年首度祭出「福蛇迎春饗樂福袋」、「IP萌趣福袋」雙福袋主題，全台八店共計推出2,200個福袋，即日起採線上預購、實體分店領取，總價值超過800萬元。初一推出「福蛇迎春饗樂福袋」以享食趣遊為主題，主要價格分為1,500元、1,000元，不僅有機會獲得價值超過28萬元的按摩椅、電動機車、iPhone16、輕奢時尚包款等，更加碼購買福袋可獲刮刮卡，立即刮即有機會抽中「環遊世界美食之旅」，將抽出地中海米其林美食之旅(價值189,000元，抽1名)、最夯的韓國黑白大廚朝聖之旅(價值22,900元)、迪士尼郵輪行程(價值31,610元)等。

此外，初二、初三還推出限定「IP萌趣福袋」，集結蠟筆小新、櫻桃小丸子及美少女戰士3大IP角色、共計4款隨身小物、辦公用品、質感好物等時尚生活組合，每袋價格為688元。(商品款式採隨機附贈)

Global Mall新春多元回饋創新高（圖／環球購物中心提供）

Global Mall新春多元回饋創新高（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall推「IP萌趣福袋」，蠟筆小新、美少女戰士限定組合，每袋688元。

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