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創新智慧觀光！花蓮鯉魚潭新設互動自拍系統　新春打卡新亮點

▲▼智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應智慧觀光趨勢，花東縱谷國家風景區管理處結合花東縱谷的自然景觀優勢，新增景區的互動體驗與數位化服務，以創新科技融合自然之美，推出創新「互動觀光景區自拍系統服務，將於即日起正式啟用！

縱管處特別擇取轄內知名景點—鯉魚潭，於「潭南碼頭」對準絕美視角處架設4K高解析度攝影機，供遊客自行透過手機操作攝影機留影。自拍系統讓遊客得以突破手持相機或自拍棒之近距離框架限制，讓自拍者以獨特角度融於鯉魚潭開闊的山色水光雲影中，為旅行留下珍貴紀念及美好回憶！

▲▼智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

鯉魚潭潭南碼頭擁有將鯉魚潭獨特景緻一次囊括的絕美視角。

自拍系統操作流程簡單、快速且直覺，遊客只要在鯉魚潭潭南碼頭掃描現地導覽牌上的QR Code，便可進入自拍系統操作介面，遵循系統的語音指引（支援中、英、日文等3種語言），選擇自己偏好的鏡頭視角（特寫景緻或遠景構圖）完成拍攝（每次操作有2次拍攝機會），還可透過簡單易用的影像編輯功能自行於照片中添加花東縱谷特色相框後，一鍵下載或分享，讓遊客於拍下獨一無二畫面的同時，能立即在社群媒體分享自己的新鮮體驗！

▲▼智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼智慧互動自拍系統使用方法及注意事項。

另外，配合自拍系統啟用，縱管處特別於花東縱谷Facebook專頁推出限時贈獎活動，即日起至1月31日止，民眾只需於指定貼文中留言回答相關問題，並標註好友，即有機會獲得花東縱谷精美小禮一份。後續也將推出現地自拍打卡活動，敬請期待並持續關注縱管處官網及粉絲專頁，以獲得最新活動資訊！

▲▼智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

縱管處許宗民處長表示，運用新興科技推動觀光服務智慧化，打造友善旅遊環境，提升旅遊服務品質是交通部觀光署致力推動的目標，縱管處的「互動觀光景區自拍系統」即是以此目標所推出的創新服務，期能營造花東縱谷友善旅遊氛圍，並透過遊客的參與及群體創作增強其對花東縱谷景區的認同感。另之所以選在鯉魚潭，是因為該景點具備鄰近花蓮市區，從市區自行開車或騎車前往需時短、且有台灣好行303B及303C路線等大眾交通運輸工具之易達性。而鯉魚潭潭南碼頭擁有將鯉魚潭獨特景緻一次囊括的絕美視角，不時還有立式划槳或獨木舟出現，營造悠閒度假氛圍，是網美們的必拍景點！

▲▼智慧互動自拍系統選定鄰近花蓮市區，具備大眾交通運輸工具易達性之著名景點鯉魚潭。（圖／縱管處提供，下同）

誠摯邀請民眾春節期間來趟花東之旅（相關春節疏運及旅遊資訊可至縱管處春節連假疏導專頁參考），如果來到鯉魚潭，別忘了到潭南碼頭用自拍系統捕捉您與鯉魚潭的最美瞬間！

相關連結：
●「智慧互動景區自拍系統」專頁：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/selfie
●花東縱谷Facebook專頁：https://www.facebook.com/tbrocerv
●縱管處春節連假疏導專頁：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/3827

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