台南學甲迎新春　消防蛙攜手教防「爆」

▲台南市消防局第三大隊學甲消防分隊於22日上午配合學甲區公所，辦理「學甲區2025年寫春聯送春聯活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第三大隊學甲消防分隊於22日上午配合學甲區公所，辦理「學甲區2025年寫春聯送春聯活動」，為了確保民眾在春節期間的安全，學甲消防分隊辦理「爆竹煙火安全使用」與「住宅用火災警報器」的宣導活動。

隨著農曆新年臨近，許多民眾開始準備慶祝活動，傳統習俗及過年愉快氣氛，會燃放爆竹以為慶祝，但若稍有不慎，轉瞬間極易釀成災害，更造成自己或他人的痛苦，如涉及民眾生命、財產的損失，除觸犯刑法公共危險罪吃上刑事官司外，還可能被告上糾纏不清的民事官司。

現場消防人員裝扮成活潑的「消防蛙」，並請書法名家陳建男揮毫「爆竹煙火施放安全」宣導春聯，雖然爆竹煙火能為節慶增添熱鬧氣氛，但使用不當將會引發嚴重的火災與人身傷害，呼籲市民在燃放煙火時一定要購買合格認可標示的爆竹煙火，選擇安全的燃放地點，並確保周圍沒有易燃物品。

為進一步保障居民的安全，宣導活動同時強調安裝住宅用火災警報器的重要性。火災警報器能夠在火災發生的第一時間發出警報，為家人贏得寶貴的逃生時間，降低火災造成的損失。我們建議每個家庭在主要生活空間及臥室安裝至少一個火災警報器，定期檢查並更換電池，確保其正常運作。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，依照爆竹煙火管理條例規定，「父母、監護人或其他實際照顧兒童之人於兒童施放一般爆竹煙火時，應行陪同。」如有違反將處3千元至1萬5千元罰鍰，內政部也公告禁止兒童施放升空類、飛行類及摔炮類等較具危險性之一般爆竹煙火，業者不得販賣給兒童，違者將處3至15萬元罰鍰。

消防局長李明峯表示，住宅用火災警報器可在火災發生初期偵測到濃煙或高溫，發出警報聲來提醒住戶，得以及早發現火災、立即反應滅火並及時避難逃生。春節期間除非必要切勿任意燃放爆竹煙火，而燃放時請依燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則，注意安全。

市長黃偉哲表示，消防局辦理春節各項宣導，讓市民明白如何安全使用煙火及安裝住宅用火災警報器，歡喜節慶盡量以爆竹音效或環保炮來替代真正爆竹煙火的燃放，如要燃放爆竹煙火時，請少量燃放。讓我們一起共同努力，在享受節慶的同時，確保每個家庭的安全。