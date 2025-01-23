曾高舉五星旗！李東憲「台灣身分被註銷」健保、護照全沒了

▲李東憲身穿TPE賽服，但卻在領獎台上高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／台北報導

曾在領獎台上高舉五星旗的跆拳道教練李東憲日前自稱已在拿中國大陸身分證，被網紅於影片中曝光。陸委會副主委、發言人梁文傑23日宣布，李東憲確定持有大陸身分證，其台灣身分已被註銷，未來被視為大陸人，不能再使用台灣護照，也沒有健保可用。

陸委會副主委、發言人梁文傑23日在例行記者會上表示，主管機關近期接獲10多件檢舉，經過查證，已經註銷3個人的台灣身分，包含跆拳道教練李東憲，以及曾出現在網紅影片中的蘇士恩。

梁文傑解釋，會將兩人的戶籍註銷，是因為已經確定兩人持有對岸的身分證。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑說，被註銷台灣戶籍後，就被視為大陸人的身分，不能再用台灣身分證、護照，也沒有健保可用，來台也得遵循大陸人士來台的規定及流程。

李東憲2023年參加南韓「亞太壯年運動會」，於跆拳道項目中奪得銅牌，在頒獎台上高舉五星旗，還在受訪時表示，「作為中國人，非常驕傲自豪！」

李東憲日前與網紅通電話時，稱自己「已經在拿（中國大陸）身分證」，對話內容全被公布在網路影片中，引起政府單位的注意，對他展開調查。

據了解，李東憲2023年高舉五星旗時，就已經引起政府機關注意，被調查是否參加中共黨政軍，以及有無在台發展相關組織；不過，由於事證不多，調查並沒有太大的進展，直到此次他自稱「在拿身分證」，才有了新進展，令調查能進入到新的階段。