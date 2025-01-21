太平媽神助攻戰隊登場！西螺福興宮光明燈抱枕...讓你高枕無憂

▲福興宮推出與殿前光明燈同款設計的「太平媽抱抱枕」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

農曆春節即將到來，西螺福興宮今年再度為信眾帶來滿滿驚喜，推出廣受歡迎的太平媽系列周邊商品，並宣布與知名創意平台「臺灣吧」攜手合作，全新打造的「太平媽神助攻戰隊」重磅登場，結合傳統文化與創意設計，這次的春節活動不僅充滿趣味，更傳遞滿滿祝福，將宗教信仰融入年輕世代的生活中。

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▲福興宮推出與殿前光明燈同款設計的「太平媽抱抱枕」。（圖／記者王悉宇翻攝）

此次推出的「神助攻戰隊」包含五大神祇角色，每位都有專屬的祝福寓意，護身保平安的「太平媽祖」、智慧開啟的「文昌帝君」、帶來豐收的「神農大帝」、助力財運的「神童爺」，以及象徵健康活力的「太子爺」。每一款公仔設計細膩，兼具傳統與現代風格，成為春節期間信眾最期待的收藏之一。

▲西螺福興宮今年再度為信眾帶來驚喜，推出太平媽系列周邊商品，並宣布與知名創意平台「臺灣吧」攜手合作，全新打造的「太平媽神助攻戰隊」重磅登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

除此之外，福興宮還推出與殿前光明燈同款設計的「太平媽抱抱枕」，讓信眾隨時擁有平安與祝福，更為新一年增添高枕無憂的力量。福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽系列商品的推出，目的在於傳遞宗教信仰的溫暖與祝福，希望信眾在新的一年平安順遂、好運滿滿。楊文鐘更誠摯邀請大家於春節期間蒞臨西螺，參加一系列精彩活動，包括賞花燈、拜媽祖、抽扭蛋，並把「神助攻戰隊」迎回家。

西螺福興宮長期以來致力於將傳統文化融入現代生活，此次的春節活動再次展現創新與融合的亮點。楊文鐘強調，希望透過這些創意商品與活動，吸引更多年輕世代參與宗教與民俗活動，讓傳統文化代代相傳。新春誠摯邀請所有信眾與遊客前來，一起感受太平媽的祝福，體驗傳統與創意交織的歡樂氛圍，迎接一個平安、喜樂與充滿希望的嶄新一年。

▲西螺福興宮希望透過這些創意商品與活動，吸引更多年輕世代參與宗教與民俗活動，讓傳統文化代代相傳。（圖／記者王悉宇翻攝）