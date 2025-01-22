強化災害應變！基隆消防局春安演習　展現高科技救災能力

▲基隆消防局春安演習，展現高科技救災能力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局第二救災救護大隊於1月21日下午2時，在中山區「勝威食品企業公司」大樓舉行春節消防搶救演習。此次演習結合該公司的自衛消防編組，模擬火災發生情境，強化災害應變與協作能力。演習動員雲梯車、消防車、救護車、救災機器人、空拍機等18部專業車輛與先進設備，出動警、義消共41人次，並邀請中山區公所、中和里里長及市議員到場觀摩。

本次演練特別導入救災機器人，救災機器人搭載熱顯像儀，可接近火場收集火災資訊，砲塔出水量可達每分鐘2400公升至4800公升，出水壓力可達10BAR，可接換直線及水霧出水模式並可以環繞360度無死角射水。救災機器人以高度自動化、可遙控操作，並且配備先進的感應器來確保有效性，特別是在高風險災害現場中，實現自動滅火或遠程AI操控滅火操作，從而減少消防人員的生命傷亡風險。

▲消防局長游家懿勉勵現場出勤人員，守護基隆市民朋友的安全。



演習模擬勝威食品企業公司大樓1樓發生火災，濃煙迅速蔓延至4樓並有民眾受困。消防局119接獲報案後，立即派遣鄰近消防車、雲梯車及救護車、救災機器人、空拍機趕赴現場，進行滅火及傷患搶救工作。警察局同步派遣員警到場，設置封鎖線管制交通與災害救援工作。

勝威食品企業公司大樓樓高10層、建齡約40年的複合式建築。大樓內包含各種行業，如食品公司、日照中心、辦公室及倉庫等多種用途。本次演練針對1樓火災與4樓濃煙密佈區域設置多種救援情境，由第二大隊副大隊長王君維擔任現場指揮官，調度現場資源，指揮救災戰術執行。

在高空救援部分，百福分隊及暖暖分隊各派遣直線雲梯車及空拍機，執行4樓待救人員的救援及人命搜索任務。大樓正面由共部署4水線負責壓制火勢，大隊幕僚透過「救災安全管制APP」，對作戰進度、水源調度、通訊與人員安全進行全面監控，確保現場順利進行。

基隆市消防局長游家懿勉勵現場出勤人員，對於救災工作隨時要做好萬全準備。並且提醒市民朋友，時刻都要注意用火用電安全，防範火災發生。春節期間，消防局將24小時全天候堅守崗位，守護基隆市民朋友的安全。