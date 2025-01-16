基隆地檢署檢察官會議...總長邢泰釗蒞臨勉勵　替基層加油打氣

▲邢泰釗檢察總長致贈象徵公平正義的天秤造型獎座，感謝李嘉明檢察長的領導與貢獻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署昨（15日）中午召開檢察官會議，最高檢察署邢泰釗檢察總長親臨指導，與基層檢察官交流，對同仁的辛勤付出表達肯定，並期望地檢團隊持續努力，創造佳績。

會議由李嘉明檢察長主持，李檢察長在致詞中提到，這是他最後一次主持檢察官會議，特別感謝同仁們的努力與奉獻，展現團隊合作精神，成功偵破多項重大案件。在緝毒方面，基隆地檢署結合多方力量，攔阻超過350公斤大麻進入台灣，並破獲兩起毒品集團利用漁船走私近2公噸愷他命的案件，獲行政院長肯定並頒獎表揚。

在肅貪與打詐領域，基隆地檢署偵辦了多起重大案件，包括基隆市警局少年隊警員貪污案、行賄市府公務員案，以及詐騙集團和假幣案件，成果顯著。此外，本署在台美合作下偵破跨境走私制式槍枝案，開創我國檢察官赴美取證的先例。民生犯罪方面，成功查辦校園午餐弊案及外國牡蠣混充台灣產地案件，守護民眾健康。

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗（右）、基隆地檢署檢察長李嘉明（左）。

婦幼保護領域方面，本署偵辦兒少性侵案件，榮獲臺灣防暴聯盟頒發的菁網獎。在國民法官制度下，基隆地檢署起訴的全國首件審理並判決確定案件成為亮點。同時，司法保護工作也取得進展，包括成立司法醫療聯盟與犯罪被害人保護據點。

邢檢察總長在會中仔細聆聽各項業務報告，對基隆地檢署能克服有限資源並取得優異成果表示讚許，並勉勵檢察官肩負法律守門者的責任，秉持紀律、團結合作，展現檢察一體的精神。他強調，最高檢察署將全力支持基層檢察業務，並期望基隆地檢團隊持續以專業與熱忱，為社會公義貢獻心力。

最後，邢總長致贈象徵公平正義的天秤造型獎座，感謝李檢察長的領導與貢獻，獎座上刻有「貢獻殊偉 功垂竹帛」，為會議畫下圓滿句點。