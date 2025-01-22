基隆市府關懷弱勢年前送暖　副市長邱佩琳親贈再生家具

▲基隆市府關懷弱勢年前送暖，副市長邱佩琳（中）慰問贈再生家具。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節即將到來，基隆市副市長邱佩琳今（22日）下午代表市長謝國樑率領環保局長馬仲豪及社會處副處長盛慧中等人，前往中正區滿姓受贈戶家中，致贈三斗櫃、置物櫃、椅子等家具及生活物資，滿女士也特別用女兒親手製作的香皂花送給邱副市長，表達對於市府照顧弱勢族群的感謝。

環保局長馬仲豪表示，農曆春節前夕，家家戶戶除舊布新之時，市府考量本市低收入戶家庭經濟狀況，由環保局提供修繕完成之再生家具計36件，由社會處協助本市低收入戶家庭申請使用，藉由資源永續循環再利用，盼提升弱勢家庭的居住品質，讓大家得以感受年節氣氛，也表達市府對弱勢族群的關懷與照顧。

環保局清潔隊徐游宇隊長說明，今年登記申請之低收入戶共計12戶23件家具，其中包含三斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌子、客廳桌及椅子等，環保局已於1月2日至1月10日將家具載送至各受贈戶家中，市府副發言人曾冠誠補充說道，清潔隊將市民由家中排出之廢棄大型家具回收後，交由保育班木工師傅巧手修繕製成再生家具，並於「美傢園」展售，再生家具成品美觀實用，吸引許多民眾前來選購，既環保又省荷包，基隆市還免費運送到府。

環保局表示，2024年環保局修繕製成之再生家具共計254件、售出246件。目前美傢園因建築物受風災影響暫時關閉，待安全無虞後即可重新開放參觀。