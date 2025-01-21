腸病毒脫離流行仍增2重症！男嬰出生一周呼吸窘迫「併發腦膜炎」

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（21）日宣布國內腸病毒下降且低於流行閾值，脫離流行期，但仍新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部2歲男童及未滿1個月新生兒。其中新生兒出生約一周出現發燒、呼吸急促、血氧偏低，轉加護病房治療，後續檢驗研判是腸病毒感染併發腦膜炎、休克，提醒民眾腸病毒雖然脫離流行，但社區仍然有病例，要注意孩童有無重症前兆。

疾管署防疫醫師林詠青說明新增2例腸病毒重症個案，其中一人是未滿1個月新生兒，去年底出生後即因呼吸窘迫、低血氧收治嬰兒病房，後因出現發燒、呼吸短促及血氧下降情形，轉收住新生兒加護病房治療，收治期間出現心律不整、血壓偏低、二氧化碳滯留、血小板偏低等情形，經通報檢驗後確認為感染伊科病毒2型併發重症，個案治療後症狀改善，目前持續住院觀察。

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另一名2歲男童，林詠青表示，於去年底發燒就醫，隔天出現右頸腫脹、吞嚥困難等症狀再度就醫，經診斷為急性中耳炎收治住院，期間出現雙腳無力、行走困難情形，經通報檢驗後確認為感染腸病毒D68型併發急性肢體無力，個案治療後狀況改善，已出院。

依據疾管署監測資料顯示，第3周(1月12日至1月18日)門急診就診計9,673人次，較前一周(12,523人次)下降22.8%，疫情呈下降趨勢且低於流行閾值(11,000人次)，脫離流行期；近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

以病例發病日統計，今年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，去年累計12例重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型及腸病毒D68型各2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒2型及伊科病毒11型各1例，其中年齡未滿1歲幼童計8例，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署說明，國內腸病毒疫情雖持續下降，但農曆春節將至，親友團聚、人群交流移動頻繁，腸病毒傳播機會增加，無論成人、小孩皆有感染風險，提醒民眾應保持警覺，落實肥皂勤洗手及環境清消。

連假期間如果有身體不適，應儘速就醫，並在家好好休息，儘量減少拜年、探訪親友等交誼活動，避免出入人潮擁擠的公共場所，以利身體儘快恢復健康。

嬰幼兒如經醫師診斷為感染腸病毒時，應避免與其他嬰幼兒接觸，並留意其健康狀況，一旦出現重症前兆病徵儘速送醫。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。