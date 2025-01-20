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年節刮刮樂100%中獎！不喜歡還能退　東森購物網：放心！讓你開心退

刮到獎品不愛？東森購物網：放心! 讓你開心退（圖／東森購物提供）

▲東森購物網即日起推出「新春刮刮樂-刮出蛇麼獎」活動，花888元購買刮刮樂，即可100%中獎，頭獎為SYM三陽汽車CLBCU蜂鳥 keyless 125機車。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年將至，市面上各式福袋、刮刮樂活動如雨後春筍般出現，卻往往讓消費者擔心「萬一抽不到好獎，花錢不值得」。東森購物網針對此痛點，過年期間特別推出「新春刮刮樂」，標榜100%中獎之外，若對獎項不滿意還可以退還888 E幣，活動自1月20日至2月2日止。此舉一出，立刻在網路上引發熱烈討論，網友紛紛稱讚「超佛心」、「怎麼可以這麼貼心！」

東森購物網表示，新春期間推出的刮刮樂售價888元，保證每張刮刮卡都能刮中獎項，包含各式日用品、美妝、食品、服飾等超值福袋，頭獎還可能抽中SYM三陽汽車CLBCU蜂鳥 keyless 125機車，其次還有SONY 55型OLED電視、金條、金豆、聚北海道昆布鍋商品卡等吸睛獎項，以及日用品、美妝、食品、服飾…等多達10,000份超值商品福袋。

刮到獎品不愛？東森購物網：放心! 讓你開心退（圖／東森購物提供）

▲東森購物網即日起推出「新春刮刮樂-刮出蛇麼獎」活動，花888元購買刮刮樂，即可100%中獎，頭獎為SYM三陽汽車CLBCU蜂鳥 keyless 125機車。

活動最大亮點在於「不中意就退」的機制，一般市面上的福袋抽到不喜歡的獎品只能自認倒楣，東森購物網卻貼心推出「可選擇放棄獎項」方案，玩家只要放棄獎項，就能拿回原價888 E幣，再度選購自己更喜愛的商品，讓買家讓「運氣不浪費、荷包不吃虧」！

東森購物網表示，活動初衷在於「讓消費者花錢開心、領獎放心」，要給所有消費者滿滿的幸福感，用最刺激的玩法、最高的中獎率，讓大家在年節期間收穫好心情，趕緊上東森購物網參加這場「抽不到好獎也不吃虧」的有趣活動，開心過好年！

活動資訊
1. 活動名稱：新春刮刮樂-刮出蛇麼獎
2. 活動時間：2025/1/20 ~ 2025/2/2
3. 活動方式：以888元購買1張刮刮樂，保證100%中獎，如對獎項不滿意，可選擇放棄並返還888 E幣。
4. 獎項內容：
頭獎：SYM三陽汽車CLBCU蜂鳥 keyless 125機車
貳獎：SONY 55型日本製OLED Google TV電視
參獎：幸運星Luckystar金條2錢（1名）
肆獎：幸運星Luckystar金豆0.5錢（6名）
伍獎：聚北海道昆布鍋1000元商品卡（5名）
其他獎項：日用品、食品、美妝品、服飾…等10,000份精美商品

更多詳情
新春刮刮樂活動網頁：https://www.etmall.com.tw/Activity/dl/2025newyearbuynewcar

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