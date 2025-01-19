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深耕三十載　齊家物業：打造和諧安定的社會

▲齊家物業年年度榮獲全台多項物業管理品質獎金獎肯定。（圖／齊家物業提供）

▲齊家物業年年度榮獲全台多項物業管理品質獎金獎肯定。（圖／齊家物業提供）

記者王悉宇、游瓊華／台中報導

以「品牌氣質與服務深度」聞名的齊家物業，今年迎來成立30周年。自成立以來，齊家物業透過創新管理模式與卓越服務，深耕台灣物業管理市場，從北到南的服務據點，涵蓋豪宅社區、商辦大樓、學校、飯店等多元場域，不僅成為居民生活的可靠夥伴，也引領物業管理行業的不斷進步與發展。

齊家物業董事長暨寓管全聯會理事長高敏瀞女士表示，物業管理不只是提供精緻服務，更是創新與培養組織管理長才的重要領域。從「您的起家厝」到事業有成的豪宅，齊家物業陪伴業主一路成長，用專業與創新贏得信賴與肯定。

齊家物業說明，自成立以來，以多項創新舉措引領業界，包括首創飯店式物業管理模式、推動物業永續ESG管理、參與Climate Impact X碳信用平台碳權認證，並取得ISO 9001認證。此外，透過智慧e化服務系統提升管理效率，實現社區資產的永續保存。這些突破性舉措，為物業管理行業樹立了全新標竿。

穩定的人才團隊是成功的關鍵，近五年內，公司人員流動率僅8%，在職十年以上員工數百人，顯示出優質的企業文化與發展穩定性。高敏瀞董事長也強調，長期穩定的團隊，不僅提升服務品質，更能讓客戶感受到長久的信賴與安心。

齊家物業多次榮獲國家與地方政府肯定，包括第一屆全國公寓大廈事務管理人員金質獎冠軍、國家卓越建設獎金質獎，以及多縣市的優良公寓大廈評選大獎，成為物業管理業界實至名歸的典範。高敏瀞也提到，特別感謝得獎社區住戶的支持，如台北的富貴莊園、新竹的禾美，以及桃園的石門雲品等社區。她表示，社區是社會的縮影，我們希望透過專業的管理，打造和諧、安定、美滿的社會。

展望未來，齊家物業將持續以「誠其意，正其心，方能修其心，齊其家」的核心理念，透過創新與專業服務，引領物業管理行業的全新高度，並攜手每一位客戶，共同迎向更美好的未來。齊家物業的30年，是創新與堅持的故事，更是一段以專業實踐信念的旅程。透過持續深耕與精進，齊家物業不僅改變了行業的服務標準，更為台灣物業管理寫下了輝煌的篇章。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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