帶日本人吃鼎泰豐！她大讚「1服務」很棒：發高薪就是有價值

▲鼎泰豐的服務被許多人大讚。（資料照／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「發高薪就是有那個價值！」財經網美胡采蘋在臉書上發文透露，之前請日本的朋友到鼎泰豐吃飯，就有個服務生改以日文來介紹菜色，讓她覺得台灣人就是「臥虎藏龍」。貼文曝光後，也掀起網友討論。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文直呼，「鼎泰豐就是棒！」請日本朋友吃飯時，就有個會講日文的服務生妹妹來介紹菜色，雖然「據說是只有某些包廂才有」，但她還是覺得台灣人臥虎藏龍。因此她也說，「完全能支持高階服務業，真的不要往低價去做」，發高薪果然就是有價值在。

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「好久以前跟韓國朋友去鼎泰豐本店，遇到一位日文跟韓文都超級流利的服務生，同行的韓國朋友都嚇到！超厲害」、「他們制服的領子都有別會講語言的小國旗」、「高雄的鼎泰豐櫃檯一眼就能看出來客人是日本人，讓我的日文老師很驚訝，她只是走近還沒有開口，店員馬上就跟她說日文」、「服務是有價的，太多人把服務視為理所當然了」。

還有網友分享，「我有一位美國朋友的小孩有非常嚴重的食物過敏，來台大當交換學生，他的母親是十分緊張因為在台灣食物標示不是很普遍。但是我到鼎泰豐查詢時，有一個完整的食品過敏菜單，我非常感謝」。也有網友則說，「鼎泰豐的唯一缺點就是要等很久很久」。

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