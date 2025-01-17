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斗六震天府迎新年！推限量「精品翡翠平安扣」　信眾點光明燈就送

記者王悉宇、劉人豪／雲林報導

雲林斗六震天府主祀池府王爺，自2017年起辦理梁皇寶懺三年，接續連續五年舉辦萬佛法會，去年甲辰年圓滿舉行，今年歲次乙巳，新廟峻工入火安座「三年圓科」，回饋廣大信眾，今年於農曆春年期間推出限量「精品翡翠平安扣」，共計1200枚，贈與蛇年前來點光明燈的信眾，象徵福氣長青、平安喜樂。

▲▼ 「翡翠珍品祈福長青」斗六震天府限量贈平安扣迎新年 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「翡翠珍品祈福長青」斗六震天府限量贈平安扣迎新年。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

斗六震天府指出，光明燈也稱為平安燈，點光明燈除了保平安之外，還能消除業障，更能保佑運勢光敞明亮，讓工作、感情、身體各方面在無形中更加順遂。

▲▼ 「翡翠珍品祈福長青」斗六震天府限量贈平安扣迎新年 。（圖／記者王悉宇翻攝）

斗六震天府說明，平安扣也被稱為羅漢眼或懷玉，除了表示扣住平安之外，更有避邪去厄的功效，其內外雙圓的造型也寓意圓圓滿滿，而這次本府所贈送的平安扣，除了是用等級較好的翡翠之外，還請了道長特別開光加持，讓各位信眾平平安安運勢光明每一年。

▲▼ 「翡翠珍品祈福長青」斗六震天府限量贈平安扣迎新年 。（圖／記者王悉宇翻攝）

震天府主委譚琳平表示，池府王爺護佑地方香火旺盛，特別是在疫情期間，許多信眾虔誠祈求平安，王爺慈悲庇佑，大家共度難關。今年推出的翡翠平安扣，每一枚均經過特別祈福，希望藉由這份心意，傳遞震天府對信眾的祝福，讓大家在新的一年中光明燈照耀，事事如意，福氣綿延。

▲▼ 「翡翠珍品祈福長青」斗六震天府限量贈平安扣迎新年 。（圖／記者王悉宇翻攝）

翡翠價值每個市值1500元以上，供1200個，總價值近200萬元，提供給前1200位來點光明燈（300元）的信徒帶回家保平安。

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