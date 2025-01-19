搭高鐵突發現「1服務」　網驚喜：第一次知道！規定曝光

▲搭乘高鐵非常方便。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘高鐵非常方便，若選擇商務車廂，還可以享用茶點，藝人郭彥甫日前發文表示，他一直到最近才發現高鐵的咖啡「可以續杯」！貼文曝光後，引發網友討論，「咖啡、茶、點心都可以啊」、「老人很在意這些小福利」。針對這項服務，高鐵過去也曾進一步說明過。

藝人郭彥甫日前在臉書上發文表示，他一直到近期才發現，原來搭乘高鐵時，咖啡是可以續杯的。貼文一出，就有網友直呼，「我也是第一次知道」、「長知識」、「謝謝分享，我是第一次知道」、「我也第一次知道」。

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還有網友表示，「重點是商務艙（商務車廂）」、「我上次搭，他說吃完想要還可以拿，但可能因為那班車人比較少吧」、「商務艙（商務車廂）才可以」、「商務座位飲料、點心都可以無限量，不過就免費的品質，加減喝」、「是的！商務艙（商務車廂）飲料、點心都可以」、「咖啡、茶跟點心都可以喔」。

根據高鐵官網，若選擇搭乘商務車廂，當乘客入座後，隨車的服務人員就會提供點心，另也可選擇熱咖啡、果汁、熱茶或是瓶裝水。另外，乘客若需要其他飲品、零食或便當，則可以向服務人員加購點餐。

不過對於點心「無限量供應」的說法，根據《聯合新聞網》報導，高鐵先前曾說明，因為每個車次能夠裝載的服務品有限，所以還是以提供1份點心為原則，如果旅客想要再度索取，服務人員會等服務完車廂內的所有旅客，而點心還有剩餘，才會再提供。

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