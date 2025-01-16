低溫+下雨！雲林阿嬤走失一整夜　呆站離家15km砂石場

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局轄內一位年約75歲的阿嬤於本(1)月14日上午7時許，獨自騎乘腳踏車外出後失聯，家屬經尋找未果後，於同日13時許向長安派出所報案，由於正值寒流來襲且有降雨情形，警方唯恐阿嬤夜間在外有失溫危險，立即啟動緊急協尋機制，規劃分配警力調閱監視器並循線加強找尋。

▲雲林阿嬤走失，在離家約15公里的一處砂石場中尋獲。（圖／記者王悉宇翻攝）

由於阿嬤身上無攜帶手機，無法透過調閱發話位置來定位，且騎乘路線多為產業道路，一時無法釐清阿嬤去向，加上阿嬤有失智情形，同一路口常有往返情形，增加調監的難度，惟經承辦員警鍥而不捨擴大調閱範圍，發現阿嬤最後身影出現在林內鄉林內橋上，惟苦無發現下橋畫面，無法明確知道去向，只能依現場狀況推測阿嬤可在林內橋附近及往竹山方向位置，經業務組調集警力協同家屬，徹夜在周遭搜尋但均未發現阿嬤身影。

惟在清晨時分長安派出所接獲熱心民眾通報，在14日上午10時許曾在林內鄉的砂石場附近看到阿嬤，警方決定再次在該砂石場附近加強搜尋，經持續的搜尋下，終於在15日早上7時許在砂石場內尋獲阿嬤，當時阿嬤宛若在監工，呆站砂石廠區內看著砂石車來來去去。經警方檢視，所幸阿嬤身體狀況正常無受傷情形，家屬得知後終於放下心中大石，警方隨即將其護送返回家中並協助申請縣府智慧定位設備，結束阿嬤這場離家15公里遠的大冒險。

斗六警呼籲，民眾家中如有年邁長輩或患有失智的家人，可就近向本縣各警察單位或各鄉鎮市公所申請智慧定位設備，降低走失風險；如有不慎走失情事亦勿恐慌，可至當地派出所就近報案協尋，警察同仁均會全力協助被協尋人返家團圓，讓民眾感受到政府關懷，積極發揮警察機關為民服務工作任務。