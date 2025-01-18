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深耕牧場12年　雲林乳牛獸醫龔建嘉獲全國優等食農教育貢獻獎

▲乳牛獸醫師龔建嘉，深耕雲林牧場超過12年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲乳牛獸醫師龔建嘉，深耕雲林牧場超過12年。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林獸醫龔建嘉以其深耕雲林牧場12年的經驗，及其創立的鮮乳坊品牌，近日在農業部第一屆食農教育傑出貢獻獎中獲得全國優等獎的殊榮，這是對他長期致力於推廣食農教育成果的高度肯定。龔建嘉說，未來將繼續通過教育推廣和政策合作，共同守護台灣鮮乳的價值。

龔建嘉先生及其團隊通過創新的教育方式，如牧場五感體驗參訪、乳品風味品飲活動、自媒體分享和城市策展等，成功地提升了公眾對台灣酪農產業的認識和支持。他們不僅在校園內外舉辦多樣化的食農體驗活動，還設計了多層次的教育內容，涵蓋從農業職涯講座到互動式食農課程的各個方面。

▲乳牛獸醫師龔建嘉，深耕雲林牧場超過12年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林崙背豐榮國小校園講座，認識乳牛獸醫和家鄉乳品產業。（圖／記者王悉宇翻攝）

龔建嘉同時擔任台灣農酪產業永續發展協會理事長，致力於推動產業的競爭力提升與政策對話。其努力不僅在鮮乳坊品牌的發展上有所體現，還通過與合作牧場推行碳盤查、動物福利標章和產銷履歷標章等措施，提升了台灣酪農在國際市場的影響力和競爭力。龔建嘉表示，這次的榮譽不僅屬於我們的團隊和合作牧場，更屬於每一位願意了解食物背後故事的消費者。

此次食農教育傑出貢獻獎共有超過200個單位參與競爭，其中包括各級學校、農漁會、民間團體和企業，競爭激烈。行政院院長卓榮泰在致詞中指出，農業雖然僅佔GDP的一小部分，卻是所有產業的根本，呼籲社會各界共同支持農業的發展，以維護台灣的食物安全和農業永續發展。

▲乳牛獸醫師龔建嘉，深耕雲林牧場超過12年。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林林記蔬果汁，透過動手調製蔬果與鮮乳飲品，認識農產營養和教育珍惜食物減少浪費。（圖／記者王悉宇翻攝）

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