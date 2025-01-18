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社會 社會焦點 保障人權

台中社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓　鄰怒：被吵20年了

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄，動保處在社區頂樓及地下室共發現80隻狗兒。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市北區一社區大樓竟成貓狗煉地獄！有民眾向民代檢舉，位在太原路一處社區大樓頂樓以及地下室遭違法繁殖犬貓，飼主是社區郭姓前主委，他將大批貓狗被關在社區頂樓狹小籠子以及陰暗地下室，長期縱容貓狗便溺，臭氣沖天，且吠聲不斷，讓當地居民崩潰不已。今天市議員江和樹以及動保處前往現場勘查，確認共有80隻貓狗，當中不乏品種狗，包括黃金獵犬、法鬥、柴犬、巴哥犬等，市府以佔用社區公共空間，侵害其他住戶使用權為由，將全數貓狗帶走，暫時安置在南屯動物之家。

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄。（圖／記者白珈陽攝）

▲飼主協助動保人員誘捕，今天全數犬隻會被移置動物之家。（圖／記者白珈陽攝）

記者進入社區，發現頂摟以及地下二樓、三樓都有貓咪以及狗，總計80隻；且地下室通風不良，狗的糞便、尿液讓整個地下室充滿惡臭，臭味甚至飄到1樓至3樓；頂樓雖通風較佳，但地面同樣遍佈犬隻的尿液及糞便，環境不佳。

現任社區劉姓主委怒轟，整棟社區遭前郭姓主委長期霸凌，劉男表示，狗的問題困擾社區20年，郭男將頂樓反鎖不讓人進出，且居民長期在噪音跟惡臭等環境污染之下，70幾個住戶檢舉1999不知道打了多少通，狗狗被關在永無天日及被斷水斷電的斷水斷電的地下室，情況持續了20年。

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄。（圖／記者白珈陽攝）

▲地下室也有狗兒被關在籠內，讓人看了心疼不已。（圖／記者白珈陽攝）

狗兒飼主、前任社區郭姓主委否認繁殖犬隻，表示一開始只有養2隻狗，後來陸續有人把狗送給他，自己一個月還要花3萬飼料費用，前前後後也僅養了10年，並非其他人供稱的養了20年。

動保處動物收容組組長黃宣憲表示，將一一確認各犬隻有無植入晶片、寵物登記；另初步判定飼主有提供充足的飲水跟飼料、飼養空間也足夠供犬隻迴旋，是否涉及虐待動物，還有待進一步釐清。

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市北區一社區淪狗狗煉獄。（圖／記者白珈陽攝）

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