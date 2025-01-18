　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾燈會主燈區入口意象名為「金蛇耀歲」，寓意「點亮新春歲，虎尾躍新章」，象徵滿滿的祝福與嶄新的開始。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2025虎尾燈會昨（17）日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。縣長張麗善表示，今年虎尾燈會主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園，是一個有深厚歷史及文化背景的地方，雲林縣從山區、平原到海區，這幾天都會陸續啟燈，歡迎大家來暢遊雲林，欣賞不同的燈會之美。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣從山區、平原到海區陸續啟燈，希望從初一到元宵讓每一位返鄉遊子都能夠感受到雲林的進步與改變，當然也很歡迎各地遊客來暢遊雲林，上草嶺石壁賞櫻花，或到北港燈會逛一逛，欣賞不同的燈會之美。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎尾鎮長林嘉弘指出，今年燈會用動物星球的概念，有可愛動物區、昆蟲區跟猛獸區，還有小朋友喜愛的酷斯拉跟金剛等動物造型花燈；主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園，主要是希望讓更多民眾了解在地的文化，並以虎尾福安宮為祈福副燈區，從今天起到2月12日，每天都有很精采的活動，歡迎民眾踴躍來觀賞。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

虎尾鎮公所表示，「2025虎尾燈會」展區活動即日起至2月12日止，每日展燈時間為晚間6點至10點；春節大年初一至大年初五晚間7點至9點，主燈區的百年水塔紅磚道廣場將安排街頭藝人及團體表演，旁邊的服務台還可領取限量打卡。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲2025虎尾燈會今年燈會用動物星球的概念，有可愛動物區、昆蟲區跟猛獸區，還有小朋友喜愛的酷斯拉跟金剛等動物造型花燈。（圖／記者王悉宇翻攝）
 

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗六震天府迎新年！推限量「精品翡翠平安扣」　信眾點光明燈就送

►女駕駛身體不適「撞等紅燈騎士」！2人彈坐引擎蓋上　撞擊畫面曝光

►低溫+下雨！雲林阿嬤走失一整夜　呆站離家15km砂石場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老闆快看！有員工一早武嶺舉紙板　哀怨「4字2符號」全笑翻
唐綺陽動用百萬粉專發「求救訊號」！　呼籲協尋：請大家多幫忙
劉書宏PO道別文後首發聲
大砍總預算！　發票獎金也遭殃
黃仁勳與張忠謀共進晚餐！　張淑芬親自下廚
快訊／高雄檢出首例麻疹！足跡曝　匡列160人
快訊／玖壹壹健志愛妻生了　「生日跟周杰倫同一天」
快訊／謝金燕堅強發聲：他人的恥笑我承受

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

嘉義市消防節公益捐血　桃城慈善會捐救護車提升救護能量

嘉義市年貨大街文化路中央廣場登場　即日起至1／21

在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

雲林環境清潔週啟動　張麗善邀民眾除舊佈新打造健康家園

太會扯！花蓮扯鈴賽熱閙登場　國手劉曜熙高難度動作秀身手

快訊／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

嘉義縣慶祝消防節　111優秀警義消接受表揚

2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

笨港口港口宮媽祖廟重建　斥資17億！香客大樓也重建

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

劉在錫看完輝寶.睿寶..入坑惹　「大花7千塊」買熊貓娃娃XD

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

嘉義市消防節公益捐血　桃城慈善會捐救護車提升救護能量

嘉義市年貨大街文化路中央廣場登場　即日起至1／21

在地企業凝聚力量　西螺福興宮發揚太平媽慈善傳統

雲林環境清潔週啟動　張麗善邀民眾除舊佈新打造健康家園

太會扯！花蓮扯鈴賽熱閙登場　國手劉曜熙高難度動作秀身手

快訊／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

嘉義縣慶祝消防節　111優秀警義消接受表揚

2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

笨港口港口宮媽祖廟重建　斥資17億！香客大樓也重建

台中知名燒肉「茶六」鹿港店1／22試營運　即日起開放訂位

嚴格把關！台北年貨大街30週年　北市府派員展開「無預警」稽查

草屯鎮長補選簡賜勝勝利！　 國民黨：顯示民意唾棄操作惡意罷免

「TikTok難民」湧入小紅書　華春瑩：年輕人有選擇自由

2025古坑草嶺石壁櫻花季　大年初一浪漫登場

業務費遭凍50%、1.3億　工程會：將拖累公共建設

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

過年打牌、玩桌遊！久坐引發痠痛麻危機　復健醫教3動作可舒緩

摩斯最新「4款春遊系列周邊小物」限量開賣！雨傘、行李箱都有　

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

即／草屯鎮長補選結果出爐　簡賜勝自行宣布當選

桃園A8產業加速器招募　以AI 數位轉型為發展

簡賜勝酸綠：選民不想看陳時中

陳時中、何欣純：草屯鎮長投蔡銘軒讓藍白收斂立院惡行

蛇年迎春主題市集　憲光眷家常邀您品家鄉味

三重碧華國中校貓「副校長阿肥」　校園生命教育大使

台中魔王級停車場　出口電桿擊落一堆人

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

草屯鎮長補選！綠營候選人蔡銘軒偕妻投票

草屯鎮長補選！簡賜勝輪椅推母現身投票

南投縣政府於春節前夕關懷遊民

南投燈會1／25至2／16日日推精彩節目

屏科大尾牙33人腸胃不適！4人就醫1人住院

桃園市民卡　新版APP 1/17上線　　

更多熱門

相關新聞

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

春節旅遊高峰將至，桃園機場與日本合作「台日機場入境事先確認」作業昨(16日)上路，總計有5航班近千名旅客受惠。桃機公司表示，昨實施首日，作業順暢。

基隆港外籍郵輪旅客「去年26.6萬人次」創新高　日本客14%最多

基隆港外籍郵輪旅客「去年26.6萬人次」創新高　日本客14%最多

陸客來台「學者估今年80萬人次」　千萬國際客目標仍具挑戰　

陸客來台「學者估今年80萬人次」　千萬國際客目標仍具挑戰　

雙層巴士啟航　探索沿山公路祕境

雙層巴士啟航　探索沿山公路祕境

陳傑憲出國與老婆甜蜜視訊沒煩惱

陳傑憲出國與老婆甜蜜視訊沒煩惱

關鍵字：

虎尾燈會雲林縣文化活動燈會旅遊

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面