2025雲林山海燈會齊亮　虎尾主燈區感受在地文化

▲虎尾燈會主燈區入口意象名為「金蛇耀歲」，寓意「點亮新春歲，虎尾躍新章」，象徵滿滿的祝福與嶄新的開始。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2025虎尾燈會昨（17）日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。縣長張麗善表示，今年虎尾燈會主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園，是一個有深厚歷史及文化背景的地方，雲林縣從山區、平原到海區，這幾天都會陸續啟燈，歡迎大家來暢遊雲林，欣賞不同的燈會之美。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

縣長張麗善表示，雲林縣從山區、平原到海區陸續啟燈，希望從初一到元宵讓每一位返鄉遊子都能夠感受到雲林的進步與改變，當然也很歡迎各地遊客來暢遊雲林，上草嶺石壁賞櫻花，或到北港燈會逛一逛，欣賞不同的燈會之美。

虎尾鎮長林嘉弘指出，今年燈會用動物星球的概念，有可愛動物區、昆蟲區跟猛獸區，還有小朋友喜愛的酷斯拉跟金剛等動物造型花燈；主燈區設置於涌翠閣、百年水塔及大崙腳公園，主要是希望讓更多民眾了解在地的文化，並以虎尾福安宮為祈福副燈區，從今天起到2月12日，每天都有很精采的活動，歡迎民眾踴躍來觀賞。

▲2025虎尾燈會17日晚間由縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘等人共同啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）



虎尾鎮公所表示，「2025虎尾燈會」展區活動即日起至2月12日止，每日展燈時間為晚間6點至10點；春節大年初一至大年初五晚間7點至9點，主燈區的百年水塔紅磚道廣場將安排街頭藝人及團體表演，旁邊的服務台還可領取限量打卡。

▲2025虎尾燈會今年燈會用動物星球的概念，有可愛動物區、昆蟲區跟猛獸區，還有小朋友喜愛的酷斯拉跟金剛等動物造型花燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

