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桃機開放「日本入境事先確認」首日　5航班近千旅客受惠

▲▼機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」。（圖／桃機公司提供）

▲機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節旅遊高峰將至，桃園機場與日本合作「台日機場入境事先確認」作業昨(16日)上路，總計有5航班近千名旅客受惠。桃機公司表示，昨實施首日，作業順暢。

機場公司與日本出入國在留管理廳合作實施「台日機場入境事先確認」作業1月16日上路，桃機公司表示，昨實施首日自上午6:45至下午14:30，共執行IT236、JX846、IT218、IT252、CI178共5個航班，近千名旅客在桃園機場候機室就已預先確認入境資料，加速赴日後的通關審查作業。

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桃機公司提醒，「台日機場入境事先確認」至2月12日結束，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、福島、新潟、小松、高松、岡山、茨城、宮崎、熊本及鹿兒島，共計13個機場、16航班的旅客可受惠，從台灣出發至入境日本「短期滯在」特定航班旅客，觀光、親人訪問及短期商務等滯在期間90天內者都可適用。

▲▼機場捷運疏運期間A1台北車站到桃園機場，提早增開班次直達第一航廈與第二航廈。（圖／桃機提供）

▲機場捷運疏運期間提早增開班次。（圖／桃機提供）

此外，配合即將到來的春節疏運，機場捷運自1月24日到2月2日共計10天，A1台北車站到桃園機場直達車提早於5:00與5:30加班發車，從A1站出發中間不停靠，直接開往第一航廈與第二航廈，時間為35分鐘，A1台北車站的市區預辦登機服務，也同步提早於4:30開始。

國道客運巴士部分，大有巴士1962往板橋、1968往新店，1月29日至1月31日調整約每小時一班；統聯客運1661A往宜蘭1月20日至1月24日、1月27日至1月31日從宜蘭發車前往機場，於上午06:30增開一班；國光客運1860A往台中，1月16日起前往機場加開20:10、21:10兩班，離開機場增開23:30、00:20、01:20、01:50共4班。

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