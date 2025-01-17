陸客來台「學者估今年80萬人次」　千萬國際客目標仍具挑戰　

▲兩岸觀光融冰，學者估今年陸客80萬人次來台。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸文旅部今(17)日上午宣布近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，讓兩岸觀光融冰更進一步。靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，若可順利推行，今(114)年陸客人數有機會到80萬人次，不過其他市場國際客來台尚未恢復疫情前，今年達到千萬國際旅客目標仍有挑戰性。

上海、福建陸客團可望來台，雖尚未公布具體時程，不過靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，113年陸客來台灣人數約40萬，包括商務、經第三地陸客，若福建及上海團客來台若可順利推行，估也有40萬人次，114年陸客來台人數有機會到80萬人次，約為疫情前的30%。

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黃正聰指出，目前兩岸雙方都還有一些待處理議題和期待，其中大陸對台灣的期待包括解除禁團令、取消旅遊橙色警戒、擴大海空運據點，而台灣對大陸的期待則包括全面恢復團客、恢復自由行旅客及陸生來台，並啟動小兩會的溝通機制，減少統戰行為。黃分析，如果兩岸雙方都有善意，未來開放幅度會放更快一點。

去年交通部原訂以1200萬國際旅客來台為目標，因遲遲等不到陸客開放，隨後下修目標為千萬國際客，不過最後僅785萬國際旅客來台，今年再以千萬旅客為目標。

黃正聰坦言，今年設定千萬國際觀光客來台，即便福建、上海等陸客團來台，仍是很有挑戰性的目標，以疫情前國際旅客來台的1186萬人次來看，扣除陸客後的國際客就是900萬，但其他市場目前僅恢復疫情前約8成客量，恐要其他市場也都恢復了，才能達到千萬目標。