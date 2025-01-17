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基隆港外籍郵輪旅客「去年26.6萬人次」創新高　日本客14%最多

▲▼郵輪歌詩達莎倫娜號(前)及皇家公主(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

▲郵輪歌詩達莎倫娜號(前)及皇家公主(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

記者李姿慧／台北報導

郵輪助攻台灣觀光，台灣港務公司基隆分公司統計，基隆港國際郵輪復甦力道強勁，2024年郵輪達331艘次、旅客78.7萬人次，雖僅達疫前高峰之83%，不過外籍旅客人次已先創歷史新高，達26.6萬人次，突破2018年25.7萬人次之天花板。

根據分析，基隆港進出的外籍旅客，依人次高低，前四名分別為日本客佔13.75%、美國客佔4.9%、韓國客佔2.9%、德國客佔2.8%。

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郵輪日本客居冠，台灣港務公司基隆分公司表示，日本籍旅客主要來自於地中海榮耀號於冬季開航之42艘次以及公主郵輪鑽石公主號4艘次，總計較2018年高峰成長67.4%。

另美國向來為全球第一大客源市場，搭乘郵輪至全世界港口均名列前茅，基隆分公司也指出，美國旅客造訪台灣的人次數，與2018年相較微幅成長9%，大致維持穩定。

▲▼郵輪地中海榮耀號(前)及挪威奮進號(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

▲郵輪地中海榮耀號(前)及挪威奮進號(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

港務公司基隆分公司也說明，韓籍郵輪旅客與2018年相較成長205.1%，前景看好，主要受惠於韓國旅行社包租歌詩達莎倫娜號造訪。台韓兩國經濟水準相當、地理位置相近，未來市場成長空間極大，台灣港務公司今年已兩度接觸韓國最具規模的樂天旅遊，爭取增加台韓航線郵輪。

此外，德國為歐洲第一大郵輪客源市場，疫情前以赫伯羅德郵輪、愛達郵輪、鳳凰冷泉郵輪等三家德國航商不定期輪靠為主，疫情解封後，同以德國市場為主的途易郵輪新增台灣航線，4家德國業者同於2024年安排基隆港航程，四箭齊發帶動德籍旅客較2018年成長420.4%。

▲▼赫伯羅特郵輪歐洲2號(前)及途易郵輪邁希夫5號(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

▲赫伯羅特郵輪歐洲2號(前)及途易郵輪邁希夫5號(後)雙輪會。（圖／港務公司提供）

基隆分公司表示，外籍郵輪旅客來台旅遊模式而言，可區分為「船進船出」、「船進機出或機進船出」兩種模式。2024年「船進船出」達22萬8,539人次，較2018年成長4.5%，為基隆港外籍郵輪旅客創歷史新高主因。

展望2025年，港務公司基隆分公司表示，國際郵輪已預報472艘次，郵輪旅客人次預計可達86.1萬，較2024年人次成長約9.5%，基隆港將持續與觀光署、北北基地方政府合作行銷在地觀光，優化碼頭硬體設施、提供獎勵優惠，爭取更多郵輪靠泊，挹注台灣觀光產業。

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