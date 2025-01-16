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「蛇來運轉185」雙層巴士啟航　探索沿山公路祕境

▲屏東蛇年沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東蛇年沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東沿山雙層巴士觀光活動，今(114)年雙層巴士換上蛇年新裝，於1月25日至3月2日期間以「蛇來運轉185」為主題並搭配鳳梨意象，象徵「蛇覓龍旺」好運氣，只要乘上雙巴就能乘上好運，邀請來自國內外的旅客，一起體驗屏東自然、人文與美食的永續旅遊。

▲屏東蛇年沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東蛇年沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府表示，「蛇來運轉185」雙層巴士路線從「水門轉運站」出發，分為南、北兩線，每日上下午各有兩班次可供選擇。「北線」延續往年好評，今年度特別加入「隘寮社區」及「鴻旗休閒農場」兩處停留站，並與「屏東智慧農業學校」青年團隊合作，提供「銀獅農莊彩帽鳳梨田」免費空拍服務，讓大家能留下珍貴的團體合影，增添旅程的趣味性。

▲屏東蛇年沿山雙層巴士觀光活動 。（圖／屏東縣政府提供）

南線」到訪「屏東咖啡園區」、「萬金教堂」、「屏東可可巧克力園區」、「林後四林平地森林園區」、「銘泉農場」，由導覽人員在車上解說，沿途聽故事，再感受故事的真實感。

縣府交通旅遊處強調，「蛇來運轉185」雙層巴士將自1月25日起至3月2日，南、北線均一票價每人200元，12歲以下兒童享半價優惠，除了農曆春節除夕至初二及2月8日補班日暫停營運外，其餘國定假日及每周六、日均可搭乘。活動期間，旅客憑訂票紀錄可享受185縣道沿線店家的專屬優惠及精美好禮，填寫乘車活動滿意度問卷有機會免費獲得雙層巴士限定紀念徽章（限量400份）。

即刻下載「TBS臺北轉運站」APP進行預約購票與查詢優惠，亦可撥打服務專線：0968-825-135、08-799-2776。更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息請上縣府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP，來一趟185沿山公路好運旅程。

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