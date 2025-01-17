廢死聯盟徵倡議專員「提供心理支持方案」　網見薪水狂酸：笑話

▲廢死聯盟徵才中。（資料照／記者邱中岳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

法務部於今年1月16日核准死囚黃麟凱的執行令，並在同日晚間10時3分，於台北看守所刑場執行完畢。對此，廢死聯盟發文譴責法務部長，認為這樣的決定「讓社會更不安」。巧的是，廢死聯盟正好在昨日下午發布「全職倡議專員」的徵才文，並開出3萬元以上的薪資，進而引起網友討論。

廢死聯盟在臉書粉專「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」發布「全職倡議專員」徵才文，必須符合3條件，分別是基礎文字能力；平面設計、繪圖或影片製作能力；對死刑議題的倡議和宣傳估做有熱忱及學習意願。

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工作內容部分，粉專也列出4項，分別是倡議活動規劃與執行；文宣設計或影像製作；支援教育宣傳等相關活動；分攤辦公室常態性工作。至於該職缺的待遇，粉專透露是3萬元以上，「此為大學畢業、無工作經驗者起薪。會依學歷、經歷或有其他專業調整」。粉專還補充，這份工作的環境很友善，同事也都很可愛，同時也會提供「心理支持」方案。

只是貼文曝光後，底下網友紛紛開酸，「說實在的這個職缺，真的要扛得住被人鄙視的壓力，這樣的薪水還沒優到可以抵抗這種壓力值」、「對待犯人比正常人還要好的雙標團體，3萬元徵才標準的慣老闆」、「找可教化的人呀」、「真的不需要廢死聯盟」、「請問良心過得去嗎」。

也有網友則說，「具平面設計跟繪圖能力，然後還要分攤辦公室常態性工作，3萬起。果然從內到外是一整個無藥可救的笑話」、「先不管挺不挺廢死，這工作要平面設計、影片設計、分攤辦公室的工作、可能還要外勤去宣導，然後3萬起」、「這種薪水，這種工作內容，笑死」、「3萬元要做這些事情，又不是盤子」。

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