廢死聯盟深夜千字文控法務部長違法執行　反遭網友洗版：別亂代表

記者黃翊婷／綜合報導

死刑犯黃麟凱2013年以童軍繩勒斃女友、女友的母親，2017年被判處死刑，昨日（16日）晚間10點03分在台北看守所刑場伏法，引發社會大眾兩派意見討論。廢死聯盟在槍決執行前曾公開發出聲明譴責這是「違法執行」，16日深夜他們再次於臉書發表一篇千字文，抨擊法務部長違法執行死刑，讓社會更加不安，卻反遭網友們留言洗版，「你們的依據在哪」、「什麼時候你們可以代表社會、代表人民」。

▲黃麟凱性侵殺害女友，他犯案時年僅20歲。（圖／ETtoday資料照）

黃麟凱2013年時以童軍繩將19歲女友及女友47歲的母親勒斃，落網之後被法院依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞。由於黃麟凱犯案時年僅20歲，卻已經知道要用不留痕跡的方式行凶，案件發生之後，震驚社會大眾。

▲黃麟凱槍決伏法，法警在刑場外燒金紙。（圖／記者黃國霖攝）

法務部於今年1月16日核准死囚黃麟凱的執行令，並在同日晚間10點03分於台北看守所刑場執行完畢，這也是總統賴清德任期內第一位被執行的死刑犯。但在槍決執行之前，廢死聯盟曾公開發出聲明譴責，認為這次執行屬於違法執行，「敬告賴清德總統、鄭銘謙部長槍下留人」。

▲死者家屬王爸爸等了12年才等到凶手伏法。（圖／記者黃宥寧攝）

隨後，廢死聯盟在16日深夜於臉書再度發出一篇千字長文，控訴「法務部長違法執行死刑，讓社會更不安」，並強力譴責賴清德政府試圖用死刑執行轉移政治困境，「違反程序正義、違反憲法判決的死刑執行不會讓社會更安全，不會讓人民對政府更信賴，亦不能解決政黨對立，只會讓社會更嗜血、讓人民更厭惡政府及政治現狀。」

▲廢死聯盟控訴法務部長違法執行死刑。圖為法務部長鄭銘謙。（資料照／記者屠惠剛攝）

廢死聯盟還提出3大訴求，分別為檢察總長邢泰釗應按憲法判決為死囚提起非常上訴、法務部長鄭銘謙應落實憲法法庭的意旨、司法體系應實質審理死刑定讞個案特別救濟事由，「明年是兩公約第4次的國際審查，過去3次審查，即使國際專家在結論性意見次次提醒，台灣政府不但執意忽視，還一而再、再而三以執行死刑挑釁國際人權標準，也讓台灣民主人權形象蒙上陰影。」

不過，該篇聲明發布之後，卻湧入許多網友留言洗版，反過來砲轟廢死聯盟，「道歉是義務，但原諒不是」、「我沒有感覺不安，不要亂代表，謝謝」、「到底哪裡讓社會不安了？你們的依據在哪？要不要做民調來比一下」、「什麼時候你們可以代表『社會』？代表『人民』？死的不是你的家人，站著講話不腰疼」。