廢死聯盟譴責法務部長！網見「1句話」傻眼：真的令人很不安

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廢死聯盟譴責「讓社會更不安」　網罵翻：一堆站著說話不腰疼的人

▲▼ 法務部長鄭銘謙、常務次長黃謀信，分別說明黃麟凱執行死刑槍決。 。（圖／記者黃哲民攝） 

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

死刑犯黃麟凱在2013年，以童軍繩勒斃當時19歲的女友，以及47歲的女友母親，被依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞。昨（16日）晚執行死刑後，「台灣廢除死刑推動聯盟」就透過粉專發文，指「法務部長違法執行死刑，讓社會更不安」。只是此話一出，底下大票網友都罵翻，反嗆台灣廢除死刑推動聯盟才讓人不安。

黃麟凱2013年時，以童軍繩將19歲女友及女友47歲的母親勒斃，落網之後被法院依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞。法務部於今年1月16日核准死囚黃麟凱的執行令，並在同日晚間10時3分，於台北看守所刑場執行完畢，這也是總統賴清德任期內第一位被執行的死刑犯。

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廢死聯盟在昨天深夜11時54分，於粉專「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」上發文表示，「法務部長違法執行死刑，讓社會更不安」，違反程序正義、違反憲法判決的死刑執行不會讓社會更安全，也不會讓人民更信賴政府，同時不能解決政黨對立，「只會讓社會更嗜血、讓人民更厭惡政府及政治現狀」。

廢死聯盟更稱，法務部是一意孤行、違法執行死刑，「廢死聯盟與民間團體再次嚴厲表達憤怒與遺憾」。同時也稱台灣政府一而再、再而三的執行死刑，挑釁國際人權標準，讓台灣民主人權形象蒙上陰影，「歷史不會忘記民進黨賴清德政府今日所做的決定」。

該則聯合新聞稿曝光後，底下一票網友都對「讓社會更不安」這句話感到無法接受，「廢死聯盟的存在，才是讓社會不安」、「廢死聯盟才是讓社會更不安的元凶」、「我沒有感覺不安，不要亂代表，謝謝，明明就是一直有你們在亂，使得知法犯法的人一直僥倖不會判死，才令人感到不安」、「有不安？我沒有耶，我相信大多數的人都跟我一樣，非但沒有不安，還感到很欣慰，總算這個政府還算有人性」、「監獄裡還有36個，真的令人很不安」。

還有網友開噴，「你們才是真正的加害者」、「道歉是義務，但原諒不是！《來自地獄的法官》劇集裡非常好的一句話，現在送給你們這些助紂為虐的人」、「廢死聯盟應該由受害者家屬成立，不是一堆站著說話不腰疼的人在那邊代表死刑犯發聲」、「廢死聯盟就是社會亂源」。

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