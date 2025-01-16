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台南就業中心攜手眷村年貨大街　就業徵才市集登場

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在農曆年前，找工作、辦年貨、過好年，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。

活動邀請22家廠商分別在5天輪番上陣接受民眾現場面試及洽詢。並在節慶氛圍中，結合公益團體、社會企業提供特色商品試吃體驗或採買。求職朋友不僅能為自己爭取就業機會，也能試吃體驗中一併置辦年貨，送舊迎新！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

當天年貨大街人潮絡繹不絕，參加現場面試的朋友也相約而來。吸引近不少找工作民眾前來面試洽詢及採買年貨民眾近300人次。另為增加與求職朋友之間的互動趣味性，台南就業中心增設「就業轉轉樂有獎徵答」互動遊戲，民眾填寫求職登記表即可參加，獲得小禮物一份。同時提供完整的就業諮詢，宣傳壯世代就業獎勵、青年職得好評、婦女再就業等獎勵方案，深獲民眾青睞及協助推廣。

16日起至1月20日上午9時至晚上9時，台南就業中心在現場為求職朋友服務，有求職需求、職訓需求的朋友均可至現場洽詢。而連續5天分別邀請知名企業現場輪番上陣設攤，包括耕讀園、東星眼鏡、大潤發、爭鮮、統一超商、迷克夏、榮美鬱金香酒店、錢都涮涮鍋、台灣宅配通、樂多多、豐盟等，從全職到兼職應有盡有。提供徵才廠商面試時間表如網址https://reurl.cc/vpLRrk。求職朋友務必把握機會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而為求職朋友在求職中感受熱鬧的節慶氛圍，邀集在地公益團體、身障團體、社會企業、微型創業商家，包含明德社區發展協會、朝興社會福利慈善事業基金會、雅比斯關懷協會、ihope愛希望全人關懷協會、菩提澄園庇護工場、福田庇護工場、光洞咖啡等，展售臺南眷村傳統美食及商品，如特色滷味、手工餅乾、全素包子、饅頭、甜甜圈、咖啡、手作花束及熊魚手作紡織品、「Do+T多加思所」手提袋文創商品、復健青年勵進會訓後學員自創品牌「皮之坊」皮雕產品、漁權會的虱目魚加工品等，充分展現地方創意與文化。提供產品試吃的體驗，滿足民眾味蕾，讓民眾品味濃厚人情味，支持在地經濟。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心16日起連續5天在「市立棒球場旁的台南眷村年貨大街」，舉辦「工作補年貨、薪情大滿足」春節前就業徵才暨市集活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南就業中心主任洪儷瑋表示，此次就業市集希望民眾在熱鬧氛圍中找到心儀的工作，為年前缺工之企業補足人才、用政府獎助措施替求職者「加薪水」，同時「補年貨」讓地方單位與特色商品獲得更多曝光機會，實現就業與經濟雙贏，邀請民眾攜家帶眷一同參與，享受年貨市集的熱鬧氛圍，同時抓住求職新機會！相關活動訊息請撥打06-2371218，或「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。

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