2019年考上街頭藝人！黃麟凱被關時瘋1事「期待有天路人掌聲」

▲黃麟凱遺體抵達板橋殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

死刑犯黃麟凱遭判死刑定讞7年半後，16日晚間槍決伏法，掀起社會議論。「台灣廢除死刑推動聯盟」2019年曾分享黃麟凱的故事，提到黃麟凱在看守所內的管樂班接觸了薩克斯風和爵士鼓，結果就此愛上音樂，還考了新北市街頭藝人表演證照，期待有天走出看守所的大門到街上表演，接受路人掌聲。

廢除死刑推動聯盟倡議專員羅禮涵2019年曾撰文「死刑犯的故事 在這個世界無法相處的話」，曝光黃麟凱的故事，提到黃麟凱透過看守所內的管樂班，接觸了薩克斯風和爵士鼓，這讓他愛上音樂，笑說自己現在就像是音樂狂，一旦開始碰音樂，就會進入專注忘我的境界。

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黃麟凱利用一周一次的上課時間練習吹奏之外，還在舍房內自行研究樂譜，為了趕快練就「絕對音感」。後來，黃麟凱運用所內資源，在2019年考到新北市街頭藝人表演的證照，期待有天走出看守所大門，掛上街頭藝人表演證照，在街頭演奏樂器、接受路過民眾的掌聲，同時演繹他反省過後的人生篇章。

事實上，廢死聯盟在16日深夜11時54分，於粉專「台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP」上發文表示，「法務部長違法執行死刑，讓社會更不安」，違反程序正義、違反憲法判決的死刑執行不會讓社會更安全，也不會讓人民更信賴政府，同時不能解決政黨對立，「只會讓社會更嗜血、讓人民更厭惡政府及政治現狀」。

廢死聯盟更稱，法務部是一意孤行、違法執行死刑，「廢死聯盟與民間團體再次嚴厲表達憤怒與遺憾」。同時也稱台灣政府一而再、再而三的執行死刑，挑釁國際人權標準，讓台灣民主人權形象蒙上陰影，「歷史不會忘記民進黨賴清德政府今日所做的決定」。

該則聯合新聞稿曝光後，底下一票網友都對「讓社會更不安」這句話感到無法接受，「廢死聯盟的存在，才是讓社會不安」、「廢死聯盟才是讓社會更不安的元凶」、「我沒有感覺不安，不要亂代表，謝謝，明明就是一直有你們在亂，使得知法犯法的人一直僥倖不會判死，才令人感到不安」、「有不安？我沒有耶，我相信大多數的人都跟我一樣，非但沒有不安，還感到很欣慰，總算這個政府還算有人性」、「監獄裡還有36個，真的令人很不安」。

還有網友開噴，「你們才是真正的加害者」、「道歉是義務，但原諒不是！《來自地獄的法官》劇集裡非常好的一句話，現在送給你們這些助紂為虐的人」、「廢死聯盟應該由受害者家屬成立，不是一堆站著說話不腰疼的人在那邊代表死刑犯發聲」、「廢死聯盟就是社會亂源」。