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「把死刑當萬靈丹很不健康！」　王婉諭：死刑可拉抬執政者聲望？

▲▼小燈泡媽媽、時代力量黨主席王婉諭。（圖／《豈有此呂》） 

▲王婉諭深夜有感而發。（資料照／《豈有此呂》）

記者曾筠淇／綜合報導

法務部於今年1月16日核准死囚黃麟凱的執行令，並在同日晚間10時3分，於台北看守所刑場執行完畢。時代力量黨主席王婉諭昨（16）日深夜發文拋問，「死刑可以拉抬執政者的聲望嗎？」再問「除了死刑，國家還能給被害人什麼？」最後則表示，她花了4年的探尋，依然沒有找到所有答案。

黃麟凱2013年時，以童軍繩將19歲女友及女友47歲的母親勒斃，落網之後被法院依性侵殺人、殺人罪判處死刑，並在2017年定讞。法務部於今年1月16日核准死囚黃麟凱的執行令，並在同日晚間10時3分，於台北看守所刑場執行完畢，這也是總統賴清德任期內第一位被執行的死刑犯。

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王婉諭昨日透過臉書發文表示，在社會高度衝突、對立的時刻，賴清德政府執行上任後的第一個死刑，「實在讓人不解為什麼是這個時間點」。接著她問，「死刑可以拉抬執政者的聲望嗎？」她雖不知道答案，但經過很長時間的自我爬梳後，「我現階段理解，但無法支持廢除死刑」。

「我始終認為，一個把死刑當做萬靈丹的社會是很不健康的。」王婉諭說，經歷昨晚，「希望台灣社會一起思考的問題依然是：死刑可以撫平社會的裂痕嗎？死刑到底能不能實踐某一種正義？除了死刑，國家還能給被害人什麼？」

王婉諭最後也直言，比起死刑，她其實更想知道的是，社會安全網要怎麼做得更好，才能避免下個死刑犯出現？只是她也自認慚愧，花了4年的探尋，她目前仍未找到答案。

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