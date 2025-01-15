找工作過好年　台南永康中心年前2場徵才提供逾1500個職缺

▲為協助求職民眾找個工作好過年，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，分別於1月17日及24日辦理2場聯合徵才活動，共提供逾1500個職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助求職民眾找個工作好過年，勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，分別於1月17日及24日辦理2場聯合徵才活動，共提供逾1500個職缺，早鳥參加民眾還有開運蛇年小紅包及面試加碼禮，寓意祝福求職一路開紅盤，歡喜過新年，希望民眾尋得就業先機。



為了讓有求職需求或年後想轉職的民眾年前卡位，永康就業中心於農曆年前辦理二場徵才活動，首先1月17日早上9時至12時於善化多功能文康中心(善化區進學路150號)辦理【蛇燦年華 活力安康】徵才活動，設攤的廠商有聯亞科技、緯穎科技、前瞻能源科技、台灣穗高科技、燁聯鋼鐵、已久工業、四維清潔、三皇生物科技、瓜瓜園企業、巨蛋展覽、常益鋼鐵、宏遠興業、華崧包裝、永翔國際、官田老人養護中心，代收履歷有美廉社、桂盟企業、將頂科技、宣禹實業、曾文育樂、南科贊美酒店、輕鬆購、光鋐科技共23家廠商，提供人資、行政主管、專利工程師、ISO人員、業務、倉管、工安管理員、繪圖員、行銷、總務、會計、品保、生管、商品開發、日/英文(助理)現場人員、活動人員、房務、救生員、服務/門市人員、房務、廚師、櫃檯、會場佈置人員、各類工程師及各類技術員……等超過1,000個職缺，其中台灣穗高科技的產品開發及航太專案工程師薪資上看68K，並有多個職缺超過40K，歡迎有求職或想轉職的民眾把握機會踴躍參加！





永康就業中心李奇玫主任表示，兩場徵才活動分別於農曆年前接續辦，就是要讓求職民眾找個工作好過年，第2場活動於1月24日(五)下午1:30至3：30在永康就業中心舉辦，當天設攤的廠商有台灣三菱化學、豐盟企業、統一企業、洋基工程……等10家廠商提供近500個職缺。兩場徵才活動提供民眾多元的職缺選擇，還有多項好康貼心服務，有彩妝、義剪及美甲服務，協助求職民眾打理門面，提高面試好感度進而求職成功，還有視障按摩、多元市集年貨大街、創客手作體驗、二手衣物義賣、贈可愛造型汽球及早烏禮，豐富的加值服務好吃又好玩，歡迎求職朋友來找工作並一起感受歡樂年節氣氛。

另外，YS青年職涯發展中心24日當天也提供尋職青年免費職涯諮詢、面試模擬等服務，歡迎18-29歲青年多加利用！永康就業中心為了協助民眾可以提早卡位，一月份辦理多場徵才，除了上述二場徵才外1/22（三）安定就服台也有辦理徵才活動，相關訊息可電洽永康就業中心06-2038560或上雲嘉南分署官網查詢。